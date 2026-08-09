La rutina de Jennifer Aniston (57 años) para estar en forma: «Cuando me despierto tomo agua tibia con limón y luego un batido o un aguacate con huevos»

Jennifer Aniston lleva décadas convertida en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood. Desde sus primeros grandes éxitos televisivos hasta su consolidación como actriz y productora, la intérprete ha mantenido además una imagen asociada al cuidado personal y a un estilo de vida activo.

A sus 57 años, continúa despertando interés por la manera en la que organiza sus hábitos diarios, especialmente en lo relacionado con la alimentación, el ejercicio y el descanso.

Jennifer Aniston ha explicado en distintas ocasiones que no entiende el bienestar como una cuestión exclusivamente estética. Para ella, mantener determinadas rutinas tiene más que ver con sentirse bien y disponer de energía para afrontar sus compromisos profesionales. Entre esas costumbres ocupa un lugar destacado el desayuno, una comida que la actriz procura no saltarse.

Su primera rutina del día comienza, según ha explicado, con agua tibia con limón. Después llega el desayuno propiamente dicho, que puede variar en función del día. Entre sus opciones habituales aparecen los batidos, los huevos y el aguacate, alimentos que le permiten incorporar proteínas y grasas saludables a primera hora.

Un desayuno con muchas proteínas

La actriz ha contado que procura comenzar la jornada con una comida completa. Una de sus opciones consiste en preparar huevos con aguacate y pan, una combinación sencilla que puede adaptar según sus necesidades.

En otras ocasiones modifica la preparación de los huevos para aumentar la cantidad de proteína. Según explicó, rompe los huevos en un recipiente y añade una o dos claras antes de poner la mezcla en la sartén. Después los acompaña con pan y aguacate, creando una especie de tostada que completa con aceite de oliva, sal y pimienta.

No es la única alternativa que forma parte de sus desayunos. Jennifer Aniston también ha mencionado la avena como otra de sus posibilidades. En concreto, prepara avena y añade claras de huevo batidas al final de la cocción, una forma de incorporar proteína a un alimento que suele formar parte de muchos desayunos.

La actriz ha compartido estos detalles como parte de sus propias costumbres, aunque su alimentación no responde necesariamente a una dieta rígida. Su filosofía, según sus declaraciones, se basa más en mantener un equilibrio general que en prohibirse determinados alimentos.

Frutas, verduras y agua

En el conjunto de su alimentación, Aniston concede especial importancia a los productos frescos. Una de sus máximas consiste en comer tantas frutas y verduras orgánicas como sea posible, al tiempo que intenta mantener controlado el consumo de azúcar.

La hidratación también ocupa un lugar destacado. La actriz ha explicado que procura beber «toneladas y toneladas de agua» a lo largo del día. Más allá de las bebidas concretas, considera que mantenerse correctamente hidratada forma parte de una rutina saludable que le ayuda a sentirse bien.

El café, en cambio, está mucho más limitado. Aniston ha señalado que suele tomar una sola taza al día, una cantidad que encaja con su forma general de entender la alimentación: prestar atención a lo que consume sin convertir cada comida en una cuestión de restricciones.

El descanso es otro de los pilares de esa rutina. La actriz ha incluido dormir bien entre los elementos fundamentales para mantener su bienestar, una cuestión especialmente relevante para alguien cuyo trabajo implica jornadas exigentes y horarios que pueden variar con frecuencia.

Hay espacio para los caprichos

Aunque la alimentación de Aniston está marcada por las frutas, las verduras, la hidratación y los alimentos ricos en proteínas, la actriz tampoco plantea su relación con la comida desde la prohibición absoluta.

De hecho, hay un alimento al que reconoce tener especial debilidad: los chips de tortilla. No se refiere, además, a cualquier versión. En una de sus declaraciones habló de los chips de tortilla caseros, especialmente cuando son crujientes y tienen una buena textura.

También ha reconocido su afición por determinados platos que se alejan de la imagen de una alimentación estrictamente saludable. Entre ellos aparecen los tacos suaves, la pasta carbonara y el helado de yogur.

La variedad es importante porque permite entender que su rutina no consiste en eliminar por completo aquellos alimentos que disfruta. Más bien, la actriz parece defender una alimentación basada en determinados hábitos y compatible con momentos en los que se permite disfrutar de sus platos favoritos.

El equilibrio como punto de partida

A lo largo de los años, Jennifer Aniston se ha convertido en una referencia habitual cuando se habla de bienestar y cuidado personal. Sin embargo, una parte importante de su discurso se aleja de la idea de encontrar un único alimento o una fórmula rápida capaz de transformar el cuerpo.

Su rutina combina diferentes elementos: alimentación equilibrada, hidratación, descanso y actividad física. El desayuno ocupa un lugar importante porque le permite comenzar el día con una comida que considera completa, pero forma parte de un conjunto mucho más amplio.

La actriz también ha hablado en diferentes momentos sobre la importancia del ejercicio y de mantener una vida activa. Para ella, el cuidado personal no se limita a intentar conseguir una determinada apariencia, sino que forma parte de una rutina que le permite afrontar mejor su trabajo y su vida.

Con todo esto podemos decir que Aniston continúa manteniendo hábitos que ha ido incorporando con el paso del tiempo. Su desayuno puede ser un batido, huevos con aguacate o avena con claras, pero el principio general permanece: priorizar alimentos que le aporten energía y proteína y mantener una alimentación variada.