Paz Vega se corta la melena y estrena el corte que han llevado Úrsula Corberó y Miley Cyrus

Paz Vega está decidida a pasar página y su nueva etapa también se refleja en su imagen. Después de poner fin a su relación con Orson Salazar, con quien protagonizó durante años una historia de amor que despertó el interés de la prensa, la actriz afronta un momento de cambios. Ahora, mientras continúa consolidando su faceta como directora y vuelve a ocupar titulares, ha tomado una decisión mucho más estética: ha dicho adiós a su característica melena y se ha atrevido con uno de los cortes de pelo más en tendencia de 2026.

La actriz ha sorprendido con un mixie: una propuesta que mezcla la estructura corta del pixie con el carácter desenfadado del mullet. El resultado es un corte atrevido, ligero y con movimiento que deja el rostro despejado y aporta un punto de personalidad sin perder elegancia. Una elección especialmente apropiada para el verano y que encaja con la imagen más sofisticada que Paz Vega ha ido construyendo en los últimos años.

Ha sido ella misma quien ha mostrado el resultado en sus redes sociales. Junto a un vídeo en el que aparece luciendo su nuevo corte, la actriz ha escrito una frase breve pero con bastante intención: «Y decidió cortárselo». En cuestión de horas, la publicación se ha llenado de comentarios y, entre quienes han querido reaccionar al cambio, se encuentra Eugenia Martínez de Irujo, que no ha dudado en escribirle: «¡Estás cañona!». Juana Acosta y Ona Carbonell también han celebrado su nueva imagen con mensajes de cariño.

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Y lo cierto es que el resultado habla por sí solo. El mixie consigue despejar el rostro de la actriz, potencia sus facciones y aporta un aire más fresco y desenfadado. Frente a las melenas largas y perfectamente pulidas, este corte apuesta por la textura y por un acabado que parece mucho más espontáneo.

El mixie, el corte que triunfa en 2026

La elección de Paz Vega tampoco es casual. El mixie se ha convertido en uno de los cortes que más protagonismo están ganando este año y ya ha conquistado a otras celebrities como Úrsula Corberó o Miley Cyrus. Su principal atractivo está precisamente en esa combinación de dos cortes muy diferentes: la comodidad y estructura del pixie y el carácter más rebelde del mullet.

Una de sus claves está en el movimiento. No busca un cabello excesivamente pulido, sino una textura ligeramente desordenada que consiga ese efecto effortless tan asociado a la estética actual. El flequillo también tiene un papel importante y puede adaptarse a cada rostro, llevándolo más corto, abierto o desfilado.

Aunque las melenas onduladas y rizadas son especialmente agradecidas para conseguir ese acabado, el corte puede adaptarse a diferentes tipos de cabello. La clave está en trabajar los volúmenes y los largos para que el resultado mantenga su personalidad.

Paz Vega se suma así a una tendencia que lleva meses ganando terreno y lo hace con una versión especialmente sofisticada. Un corte corto, con carácter y mucho movimiento que confirma que, este verano, decir adiós a la melena puede ser la mejor manera de estrenar una nueva imagen.