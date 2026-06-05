El miedo no tiene límites: Kane Parsons ya trabaja en ‘Backrooms 2’

Por fin, tras una campaña promocional tan inquietante como su propio argumento, Backrooms se acaba de estrenar en las salas de cine españolas. El sello independiente A24 ha vuelto a dar en el clavo con esta historia de terror creepypasta, poniendo al frente del proyecto a Kane Parsons, el youtuber de 20 años que popularizó el concepto original con un cortometraje found footage que revolucionó internet. El resultado es inmejorable, la crítica ha quedado rendida ante la cinta y ya ha recaudado 144 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en el producto audiovisual más exitoso del estudio. Por eso y con todavía todo un recorrido comercial en salas, no nos extraña que ya hayan surgido las primeras conversaciones para llevar a cabo una continuación. Pero, ¿qué sabemos realmente de Backrooms 2?

Según informaban hace algunos días varios medios estadounidenses, el jovencísimo cineasta ya se encuentra desarrollando el esqueleto del seguimiento de su universo liminal. Vistos los resultados de la taquilla y con unos analistas que auguran una recaudación final de 300 millones, a Parsons no le costará demasiado convencer a sus mecenas. En estos instantes, el director se encuentra en la búsqueda de un guionista que le ayude a lanzar Backrooms 2 y, visto ese requerimiento, podemos deducir entonces que William Bromell (Ash vs Evil Dead), quien le ayudó a escribir el libreto de la primera parte, no regresará a su puesto.

La película de terror que llega hoy: ‘Backrooms’

Todavía no existe ningún tipo de confirmación oficial y Backrooms 2 es, de momento, una idea por formar. Eso sí, la vinculación de Parsons con A24 es por ahora indivisible. En teoría, parte de su contrato debería estipular la posibilidad de que la producción terminase convirtiéndose en una saga lucrativa al estilo de Paranormal Activity o Expediente Warren.

Deadline y Bloody Disgusting fueron los dos primeros canales de noticias en abordar este deseo de secuela, aunque antes del estreno de la película, el realizador ya le reveló a Screen Rant que todavía no estaba listo para abandonar este ecosistema paranormal de habitaciones vacías y pasillos infinitos.

¿De qué trata la película?

La trama sigue a una terapeuta que comienza a investigar la extraña desaparición de uno de sus pacientes, descubriendo una dimensión surrealista que distorsiona la realidad física. ¿Cómo podrán escapar de un entorno hostil que desafía cualquier tipo de lógica?

Aparte de A24, el proyecto cuenta con el apoyo y supervisión de Blumhouse, la productora especializada en cine de terror. El reparto se nutre del protagonismo de sus dos estrellas principales, los nominados al Oscar Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor. Completando el elenco encontramos a Finn Bennet, Lukita Maxwell, Mark Duplass, Avan Jogia y Philip Granger.

Backrooms llega hoy a los cines españoles, donde se espera que también sea una de las películas más vistas del fin de semana. Hecho que podría crecer exponencialmente dentro de algunos días, cuando comience la Fiesta del Cine 2026.