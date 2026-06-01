El terror modesto frena a Star Wars y Disney: ¿son los presupuestos reducidos el futuro del nuevo Hollywood?

Durante años hemos creído que las franquicias consolidadas eran un territorio seguro para la exhibición comercial en cines. Marvel lograba un taquillazo tras otro y James Cameron era capaz de convencer a cualquiera para asistir de nuevo a su carrusel de criaturas azuladas con Avatar 2: El sentido del agua. Pero esa garantía comienza a tambalearse frente a la originalidad y los presupuestos reducidos que logran una rentabilidad casi instantánea. Situación que en los últimos días se ha escenificado a la perfección, viendo el declive de Star Wars y Disney frente al terror modesto de Obsession y Backrooms. ¿Puede Hollywood seguir elevando el coste de sus proyectos con una tendencia de asistencia a las salas cada vez menor?

The Mandalorian & Grogu salvó la papeleta en su estreno el pasado 22 de mayo. La serie de Star Wars de Disney Plus dio el salto a la gran pantalla el pasado 22 de mayo, recaudando en su primer fin de semana 165 millones de dólares. Exactamente la misma inversión presupuestaria que Lucasfilm y la casa del ratón habían determinado para este regreso tardío de la propiedad intelectual a la cartelera. A día de hoy, la cinta dirigida por Jon Favreau ha conseguido amasar 246 millones en el box office y, aunque esto pueda parecer una cantidad de dinero tranquilizadora para el estudio, lo cierto es que, contando el gasto publicitario, la aventura galáctica de Din Djarin y su pequeño aprendiz debe superar los 400 millones para alcanzar el llamado breakeven point (punto de equilibrio) y no tener pérdidas.

El segundo fin de semana ha sido desastroso para el producto de Star Wars y Disney. The Mandalorian & Grogu ha tenido un desplome histórico del 70% en Estados Unidos, encendiendo las alarmas de la major. Lo peor de todo es que, más allá de lo complicado que se ha vuelto para el filme alcanzar dichas cifras, por el camino se ha dado de bruces con dos fenómenos comerciales cuyos beneficios se cuentan ya por millones. Obsession y Backrooms han desplazado al cazarrecompensas y a su adorable criatura verdosa al tercer puesto del ranking de la taquilla.

Star Wars y Disney, hundidas por dos youtubers

Backrooms llegará este fin de semana al patio de butacas patrio y Obsession hará lo propio el próximo 26 de junio. Sin embargo, ambas llevan ya una racha fascinante para las dos productoras y distribuidoras independientes que las avalan. Además de su estimulante premisa, A24 y Focus Features han generado una campaña de marketing espléndida, con avances promocionales llamativos y abogando por ideas estimulantes que, al mismo tiempo, no precisasen de grandes inversiones económicas.

Backrooms costó menos de 10 millones de dólares y ya lleva recaudados 118 millones. Obsession, por su parte, costó 1 millón de producir y ya lleva 148 millones recogidos por las arcas del estudio.

Pero es que la humillación para la franquicia de Disney es todavía mayor, si pensamos en que las dos son óperas primas de dos youtubers jovencísimos. Curry Baker tenía 25 años cuando comenzó el rodaje de Obsession y Kane Parsons tenía 19 al inicio de la producción de Backrooms. Esta es la obra más rentable de la historia de A24, con prácticamente 100 millones de ganancias para el sello. En el caso del trabajo de Curry, el negocio es todavía mayor. Focus Features ha logrado multiplicar más de 125 veces la inversión inicial.

La solución de Hollywood: apretarse el cinturón y dinamizar la IA

Ya no son tantas las sagas que pueden permitirse productos que cuesten 200 millones de dólares. Por tanto, la solución de los estudios va a tener que ir de la mano de generar más historias de presupuesto medio y conseguir que los grandes desembolsos económicos de las gigantescas IP reduzcan sus costes a través de una IA que acelere la postproducción.

Con la llegada del streaming, pensamos que el consumo audiovisual iba a ser el único cambio de paradigma en la meca del séptimo arte. En cambio y, tarde o temprano, la industria va a tener que reformular el modelo de producción. Porque por más que La odisea de Christopher Nolan o Vengadores: Doomsday va a arrasar con presupuestos gigantescos; dichas temeridades representan una excepción dentro de la profunda crisis creativa que vive en estos instantes Hollywood.