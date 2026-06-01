Los Javis, Hiba Abouk y Bellerín caen rendidos al perreo de Bad Bunny en su segundo concierto en Madrid

La segunda noche de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid volvió a demostrar que el artista puertorriqueño es mucho más que un cantante de éxito. Ante 64.000 espectadores entregados, Benito Antonio Martínez Ocasio transformó durante casi tres horas el estadio madrileño en una auténtica extensión de Puerto Rico, donde la música, la emoción y la celebración colectiva fueron las grandes protagonistas. Desde el primer instante quedó claro que no se trataba de un concierto convencional. A las 20:05 horas, cuando el sol todavía castigaba con fuerza la capital española, el silencio se apoderó del recinto. Entonces apareció Bad Bunny sobre el escenario, vestido con un elegante traje beige de inspiración clásica, observando a la multitud con serenidad antes de iniciar el espectáculo. La imagen contrastaba con la magnitud de la producción: una enorme pantalla, efectos visuales impactantes, luces espectaculares y un sistema de sonido diseñado para llenar cada rincón del estadio.

Sin embargo, detrás de toda esa grandiosidad se escondía un mensaje sorprendentemente sencillo. Durante varios momentos de la noche, el artista insistió en la importancia de disfrutar el presente, valorar las pequeñas cosas y vivir intensamente cada instante. Esa combinación entre una producción gigantesca y un discurso centrado en la sencillez fue uno de los aspectos más llamativos de la velada.

El concierto comenzó con un homenaje a las raíces puertorriqueñas del cantante. Canciones como La Mudanza, Callaíta o Pitorro de coco sirvieron para conectar al público madrileño con la esencia cultural de la isla. Acompañado por Los Sobrinos, una orquesta de dieciséis músicos, Bad Bunny convirtió el estadio en una inmensa pista de baile donde convivían la salsa, el mambo, el jazz latino y los ritmos urbanos. El resultado fue una experiencia musical rica y diversa que iba mucho más allá del reguetón.

Uno de los espacios más comentados de la gira volvió a ser ‘La Casita’, una recreación de una vivienda tradicional puertorriqueña situada en una parte del escenario. Este rincón se ha convertido en el lugar más exclusivo de los conciertos de Bad Bunny, tanto por su diseño como por las celebridades que tienen la oportunidad de disfrutar del espectáculo desde allí. Durante esta segunda noche madrileña, numerosas personalidades del mundo de la cultura, el cine, la música y el deporte ocuparon ese privilegiado espacio. Entre los invitados destacaron Los Javis, formados por Javier Ambrossi y Javier Calvo, quienes celebraban recientemente un importante reconocimiento internacional por su trabajo como directores. También estuvieron presentes la actriz Hiba Abouk, la cantante Judeline, el presentador Arturo Valls y el futbolista Héctor Bellerín. Todos ellos compartieron la experiencia desde una ubicación que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de esta gira mundial.

Pero si hubo un momento que definió la esencia del concierto, fue la recta final. Conforme avanzaba la noche, el espectáculo fue ganando intensidad. Los ritmos se hicieron más contundentes, las bases más oscuras y el ambiente más eléctrico. Bad Bunny recordó entonces al público que una de las reglas fundamentales de sus conciertos es simple: nadie debería marcharse sin haber bailado. La aparición sorpresa del rapero Luar La L añadió aún más energía a una audiencia completamente entregada. Juntos interpretaron varios temas que elevaron la temperatura emocional del estadio y provocaron una auténtica explosión de entusiasmo entre los asistentes.

El tramo final fue una montaña rusa de emociones. Canciones cargadas de nostalgia como La canción u Ojitos lindos convivieron con éxitos más electrónicos como Dákiti, antes de desembocar en una secuencia final dominada por la fuerza de El apagón y DTMF (Debí tirar más fotos). Cada tema parecía aumentar la conexión entre el artista y un público que cantaba cada palabra con absoluta devoción.

Cuando parecía que la noche iba a concluir desde la melancolía, Bad Bunny optó por despedirse fiel a su esencia más festiva. El cierre llegó con EoO, acompañado por una gigantesca palabra proyectada en las pantallas del estadio: «PERREO». Ese mensaje resumía perfectamente el espíritu del espectáculo: celebración, libertad y disfrute sin complejos. Al encenderse las luces y apagarse los fuegos artificiales, Madrid comprendió que había sido testigo de algo más que un concierto. Bad Bunny había logrado transformar un estadio en una comunidad, una ciudad en una fiesta caribeña y una noche cualquiera en un recuerdo colectivo difícil de olvidar.