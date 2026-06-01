Audiencias: Antena 3 lidera y amplía su ventaja, Cuatro se dispara y ‘La Revuelta’ se hunde en mayo

El balance de audiencias del mes de mayo ha dejado grandes alegrías en Atresmedia y Mediaset y lamentos en TVE. A punto de llegar al fin de curso televisivo, antes de verano, Antena 3 celebra de nuevo su liderazgo, esta vez con una distancia mayor respecto a La 1; Cuatro festeja su ascenso gracias al empujón de programas como Horizonte y En boca de todos y la televisión pública sufre, lastrada por el bajón en la franja de la noche con La revuelta.

Antena 3 ya encadena 22 meses consecutivos liderando como la televisión nacional de mayor audiencia (12,9% de cuota de pantalla), algo que también ha hecho en este mes de mayo el 96% de los días, a lo que suma tener en su programación 99 de las 100 emisiones más vistas de los últimos 31 días. La principal cadena de Atresmedia ha superado sus propios datos del mes anterior y ha marcado la mayor ventaja de la temporada respecto a La 1, con 1,7 puntos.

Las grandes estrellas de Antena 3 en parrilla en estos momentos, es decir, los espacios que más han remado a favor, son Antena 3 Noticias -especialmente con las ediciones de Sandra Golpe y Vicente Vallés-, El Hormiguero, Pasapalabra, Sueños de libertad o La ruleta de la suerte. En cuanto a los programas de temporada, despuntan Tu Cara Me Suena, Mask Singer y La Voz Kids.

Cuatro ha sido la gran alegría de Mediaset, especialmente beneficiada por la cobertura de la actualidad informativa de programas como En boca de todos o como Horizonte, que ha llegado a superar a La revuelta y a convertirse en la segunda opción de los espectadores este mes de mayo, por detrás sólo de El hormiguero. De hecho, los espacios de Nacho Abad y de Iker Jiménez han firmado sus mejores días de 2026 coincidiendo con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

La cadena ha firmado su mejor mes de mayo de la última década (6,5%) y su mejor dato mensual desde noviembre de 2024, con un ascenso de cinco décimas respecto al mes de abril y más de medio punto en el periodo interanual. Además, celebra encadenar ya cinco meses seguidos por encima del 6% de share, algo que no ocurría desde 2017. Cuatro gana así a su rival directo, laSexta (5,8%). Los programas de mayor rendimiento del canal de Atresmedia, por encima de la cuota de la cadena, son Aruser@s y Al rojo vivo.

TVE saca pecho por superar con La 1 el doble dígito (11,2%), con su mejor mes de mayo desde 2013. Sin embargo, la media de la primera cadena de la pública se ha visto beneficiada por la emisión de la final de Champions League, lo que le ha permitido conservar el segundo puesto, pero sin lucirse: registra peores datos que en el mes de abril. Así, baja cuatro décimas y firma su mes menos competitivo de toda la temporada, al bajar del 12%.

La Revuelta es el programa que más está notando el bajón, junto al desgaste de MasterChef o la irregularidad de Al cielo con ella, además del fiasco de la contraprogramación a la final de Eurovisión.

Telecinco también gana respecto al mes de abril, con una décima más (9,2%), y con El programa de Ana Rosa como el contenido con el rendimiento más regular, por encima de la media de la cadena (10%).