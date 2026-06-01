La AEMET anuncia un giro drástico de temperaturas y no se salva nadie: «A partir del martes»

A partir de este mismo martes llega un giro drástico de temperaturas y no se salva nadie. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que nos van a hacer despedirnos de una serie de temperaturas y de fenómenos que han llegado antes de lo esperado. Tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de prepararnos para un verano que parece que apunta maneras y que nos trasladará a lo peor de una serie de cambios que llegan a toda velocidad. Lo que nos estará esperando puede convertirse en algo radicalmente diferente a lo que hubiéramos esperado. Tenemos por delante una semana en la que vamos a tener un inicio y un final muy distintos. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante advertencia que realmente puede cambiarlo todo por completo. No se salva nadie de una serie de elementos que pueden llegar a toda velocidad y que serán noticia a partir de este mismo martes.

No se salva nadie a partir del martes

Este mismo martes lo que nos está esperando puede cambiarlo todo, será cuestión de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser claves. Nos afectarán de todas las formas posibles una serie de elementos que pueden ser los que acabarán con un episodio poco común.

Lo que nos estará esperando en estos días es una situación poco común que hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más en estas próximas jornadas.

Es hora de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser esenciales y que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Son tiempos de aprovechar en primera persona lo que nos estará esperando en estos días de cambios.

A partir de este mismo martes lo que puede pasar son una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que a partir de este mismo martes podemos enfrentarnos a algo mucho peor.

Anuncia la AEMET un giro drástico de las temperaturas

Estos días hemos tenido unas temperaturas por encima de lo que sería habitual, en unos días en los que parecerá que el tiempo se convierte en nuestro peor enemigo. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tenencia que puede ser esencial que tengamos en mente.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET en esta previsión del tiempo: «Durante este día el tiempo vendrá marcado por el paso de un frente por el norte peninsular y la posterior entrada de una masa de aire más fresca. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones, en general débiles y dispersas, en el extremo norte peninsular; siendo más intensas en el Pirineo por la tarde, cuando irán con tormenta y es probables que sean fuertes, con posible granizo. Cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto de la Península y en Baleares, con nubosidad de evolución en otras montañas de la mitad norte con posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada en la Ibérica oriental. En Canarias, cielos nubosos en el norte con posibilidad de alguna precipitación débil en las islas montañosas y poco nuboso o despejado al sur. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada y acusada en la Península, notablemente en regiones del tercio norte, y exceptuando en el Mediterráneo con ascensos que también podrán ser localmente notables en litorales del sureste y Alborán. En las mínimas también predominarán los descensos, pero menos acusados, incluso con aumentos en regiones del Cantábrico, alto Ebro e interior sureste. Pocos cambios térmicos en Canarias y ascensos ligeros en Baleares. Se prevé superar los 36 grados en el Guadalquivir, puntos del litoral de Alborán y en el extremo sureste peninsular, donde incluso se superarán los 38 en valles fluviales. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en regiones del centro y tercio sur peninsular y del litoral mediterráneo».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo oriental. Temperaturas en descenso acusado y prácticamente generalizado en la Península, si bien superando los 36-38 grados en regiones del extremo sureste, Guadalquivir y Alborán. Probables rachas fuertes de alisio en Canarias. Soplará viento moderado de componentes oeste y norte en la Península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán, de tramontana en Ampurdán y de cierzo en el bajo Ebro. En Baleares y litorales del Mediterráneo norte soplará viento flojo de componente sur, arreciando y rolando a norte y este, mientras que en Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes».