El pronóstico para hoy, 1 de junio de 2026, anticipa un cielo mayoritariamente despejado en toda la provincia, con algunas nubes bajas en el litoral y posibles chubascos en el Prepirineo por la tarde. Las temperaturas mantendrán mínimas estables y máximas en descenso en la mitad occidental. Un viento suave de dirección variable será la nota más fresca del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 1 de junio

Barcelona: cielo despejado con riesgo de lluvia

El sol se asoma con timidez en esta jornada de Barcelona, que comenzará bajo un cielo despejado que se despereza lentamente. A primera hora, la temperatura rondará los 22 grados, ofreciendo una sensación agradable, aunque la alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado. A lo largo de la mañana, la brisa del sur soplará suavemente, con rachas que alcanzarán hasta 15 km/h, acompañando a un día que, aunque hay un pequeño riesgo de chubascos, parece predispuesto a brindarnos una agradable luz.

Ya por la tarde, el cielo seguirá luciendo despejado, con temperaturas máximas que rozarán los 28 grados, ofreciendo un calor reconfortante. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de algunas gotas en la tarde-noche. La jornada se alargará hasta la puesta del sol a las 21:18, disfrutando de varias horas de luz que invitan a salir y disfrutar del vibrante ambiente barcelonés. Con el viento a favor y un cielo espacioso, será un día que, aunque cargado de humedad, nos invita a disfrutar al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento fuerte con posibilidad de lluvia

Las primeras horas de la mañana traen consigo una sensación de frescura en L’ Hospitalet de Llobregat, con un cielo cubierto que promete cambios inminentes. A medida que avanza el día, este panorama oscuro se acompañará de un viento fuerte, que soplará desde el sur y una probabilidad de lluvia que alcanza el 35%, generando inquietud en la rutina habitual de los vecinos.

La mañana se presenta con temperaturas suaves, alcanzando hasta los 22°C, pero la tarde será un baile de contrastes, donde se espera un ligero descenso térmico y un aumento en la humedad relativa. Con rachas de viento que pueden superar los 30 km/h y la posibilidad de lluvias por la tarde, hoy será recomendable llevar paraguas y estar preparado para un tiempo variable.

Ambiente cálido y húmedo hoy en Badalona

El día comienza con un amanecer suave en Badalona, donde la temperatura mínima ronda los 21°C. El cielo se presenta parcialmente nublado, con una ligera brisa del sur a 15 km/h. A medida que avanzan las horas, la temperatura irá aumentando hasta alcanzar los 28°C, generando una sensación térmica similar debido a la alta humedad, que superará el 90%. Aunque la probabilidad de lluvia es baja por la mañana, hay un leve riesgo de algunas gotas por la tarde-noche, donde la temperatura se mantendrá confortante.

Durante la tarde, el viento seguirá soplando suavemente, pero se pueden esperar ráfagas de hasta 8 km/h. El cielo continuará con un aspecto similar, parcialmente nublado. La jornada estará marcada por un ambiente húmedo, pero las temperaturas y las horas de luz, que se extenderán desde las 6:20 hasta las 21:18, ofrecerán una experiencia agradable para disfrutar al aire libre.

Ambiente templado y nubes dispersas en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un ambiente templado y algunas nubes dispersas que pueden dejar caer alguna gota en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 30 grados, con vientos suaves que no deberían causar molestias.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o para llevar a cabo actividades al aire libre. Un ambiente agradable acompaña la rutina diaria, haciendo que cualquier plan resulte placentero.