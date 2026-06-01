AEMET prevé un día variable en Castilla y León con sol, nubes y viento suave ideal para el aire libre

Poco nuboso con algunas nubes altas y evolución en la tarde, más presentes en el este y zonas montañosas, dará paso a temperaturas que se mantendrán constantes o ascenderán en el nordeste. El viento del norte y nordeste cambiará a dirección oeste y noroeste, soplando de forma floja con intervalos moderados. En el conjunto del territorio de Castilla y León, se espera un día variable, ideal para disfrutar al aire libre con precaución.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 1 de junio

Cielo nublado con brisa suave en León

El cielo en León se presentará esta jornada con un suave manto de nubes, dejando entrever sus claros en la mañana. A medida que las horas avancen, los tonos del firmamento irán cambiando, brindando un sinfín de matices a la vista. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados por la mañana y un cálido 30 en su máxima, dejando atrás la frescura matutina. Aunque el sol asomará temprano, como un tímido invitado, la brisa del sur a 10 km/h le dará un aire fresco que se puede apreciar en cada rincón.

En cambio, la tarde se perfila más estable, con un ambiente ligeramente cargado que puede hacer que la sensación térmica se eleve a 29 grados. Sin embargo, no se espera lluvia, lo que permitiría disfrutar de las horas de luz hasta las 21:53 sin preocupación. Este día se presenta propicio para salir y disfrutar del entorno, apreciando ese calor que en León se siente en el aire mientras el verano se despide lentamente.

Zamora: ambiente fresco con nubes y viento

Un aire fresco y revuelto envuelve las calles de Zamora esta mañana, donde el cielo se presenta como un lienzo gris, anticipando un tiempo que desafía la tranquilidad habitual. A medida que avanza la jornada, el viento comenzará a hacerse notar con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, mientras que las temperaturas se mantendrán entre los 15 y 33 grados, promoviendo un contraste palpable.

La evolución del día traerá consigo un giro notable: el sol buscará abrirse paso por la mañana, pero las nubes se impondrán a medida que se acerque la tarde. La sensación térmica podría descender, aumentando la humedad, que rondará el 55%. Es recomendable cargar con un paraguas y abrigarse, ya que la inestabilidad puede sorprender a más de uno.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y calidez agradable

Este día amanece con un cielo despejado que promete buen tiempo en Salamanca. La temperaturas se moverán entre los 16 grados en la madrugada hasta alcanzar un máximo de 32 grados por la tarde, lo que se sentirá cálido, aunque la humedad se mantendrá en un nivel moderado. A lo largo del día, el viento soplará de manera suave, con ráfagas que no superarán los 30 km/h, aportando algo de frescura a la jornada.

La tarde se presentará igual de soleada, con temperaturas agradables y sin probabilidad de lluvia en todo el día. Desde el amanecer a las 06:53 hasta el ocaso a las 21:48, los salmantinos disfrutarán de unas 15 horas de luz, ideales para paseos y actividades al aire libre.

Valladolid: cielo parcialmente nublado y calor ameno

La mañana se presentará con un tiempo moderadamente variable, con temperaturas que oscilan entre los 14 y los 15 grados. A lo largo de la tarde, el termómetro alcanzará los 32 grados y aunque se prevén algunas nubes, no se espera lluvia significativa. El viento será suave, creando condiciones agradables para disfrutar del día.

Este es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una tarde tranquila en las terrazas. La combinación de temperaturas cálidas y una leve brisa permitirá que las actividades diarias se desarrollen con total comodidad.

Cielos despejados y calor veraniego en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente cubiertos, aunque sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas rondan los 11 grados, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance los 30 grados, con cielos poco nubosos en la tarde, lo que promete una jornada bastante cálida. Es recomendable aprovechar la luz del sol; si sales, no olvides llevar contigo un sombrero o gorra para protegerte del calor.

Palencia: cielo despejado con viento fuerte

Las primeras horas traen un cielo despejado y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 12°C. A medida que avance el día, el sol se hará más presente, llevando el termómetro a alcanzar los 32°C en la tarde, ideal para disfrutar al aire libre.

Sin embargo, no todo será un día tranquilo, ya que se anticipan rachas de viento de hasta 70 km/h y posibles chubascos intermitentes a partir de la tarde-noche. Es recomendable llevar un abrigo ligero y estar pendientes del cielo para aprovechar al máximo la jornada.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para comenzar el día con energía. Las temperaturas rondan los 16 grados, con una suave brisa que refresca el aire. A medida que avanza la jornada, se espera que el tiempo se mantenga agradable, alcanzando una máxima de 14 grados por la tarde, aunque la sensación térmica puede superar los 30 grados debido a la humedad. Un buen consejo es vestir de manera ligera, pero llevar una chaqueta para los momentos frescos.

Segovia: cielo despejado y brisa refrescante

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una agradable mañana con temperaturas en torno a los 19 grados. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 31 grados por la tarde, mientras la brisa fresca del viento, que soplará a 10 km/h desde el norte, aportará un toque refrescante.

Sin embargo, a medida que cae la tarde, el cielo se tornará más nuboso y la noche podría venir acompañada de ráfagas de viento de hasta 55 km/h. Se recomienda disfrutar del aire libre en las horas previas y, al caer la tarde, tomar precauciones ante el cambio de temperatura y el aumento de la humedad.

Día soleado para disfrutar al aire libre en Soria

La jornada amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ofreciendo un inicio brillante y fresco, con temperaturas suaves que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, la temperatura se elevará hasta alcanzar los 30 grados, brindando una sensación térmica cálida y agradable, ideal para disfrutar de las horas de luz desde el amanecer, que se produce a las 6:47, hasta la puesta del sol a las 21:37.

Durante la tarde, el ambiente se mantendrá sin probabilidades de lluvia, mientras que la humedad, que oscilará entre un 20% y un 85%, puede acentuar la sensación de calor. El viento, aunque presente, será ligero, haciendo de este un día apacible para salir y disfrutar de la naturaleza sin preocuparse por interrupciones meteorológicas.