Arranca junio y, con el comienzo del nuevo mes, y una nueva semana por delante muchos conductores en Madrid vuelven a echar cuentas mirando una vez más el precio de la gasolina. El lunes suele ser uno de esos días en los que volvemos a los trayectos largos, las vueltas a la oficina, los desplazamientos al trabajo o al colegio y también la sensación de que llenar el depósito cada semana cuesta un poco más que la anterior de modo que es importante saber cuánto nos cuesta repostar y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Además, el inicio de mes suele coincidir con una mayor revisión de gastos en muchos hogares y ahí el combustible sigue ocupando una parte importante del presupuesto, especialmente para quienes utilizan el coche todos los días. Por eso cada vez más personas buscan estaciones donde repostar más barato antes de empezar la semana y comparan precios entre distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Las diferencias entre gasolineras continúan siendo bastante visibles según la zona y eso hace que muchos conductores consulten herramientas como la del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para localizar las estaciones más económicas sin perder tiempo recorriendo varias opciones. Sobre todo los lunes, cuando cualquier ahorro se mira todavía más.

Precio de la gasolina hoy 1 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo que podemos ver en el Geoportal de gasolineras estos son los precios de las gasolineras más baratas de Madrid hoy 1 de junio:

Gasolina 95

Plenergy : Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l.

: Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l. Petroprix : Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l. Oil+ : Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,369 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l. Petroprix : Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l. Supeco : Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1,369 €/l. Petroprix : Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,389 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,389 €/l. Gasexpress : Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,389 €/l. Plenergy : Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,389 €/l. Gasolinera Torrejón : Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l. Ballenoil : Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,389 €/l.

: Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,389 €/l.

: Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,389 €/l. T9 : Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1,389 €/l. Plenergy : Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,389 €/l.

: Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,389 €/l. Gasexpress : Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1,389 €/l. Ballenoil : Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64 – 1,389 €/l. Lavaplus : Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,389 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,389 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,389 €/l. Beroil: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,389 €/l.

Gasolina 98

Alcampo : Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l.

: Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l. Alcampo : Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,519 €/l.

: Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,519 €/l. Confor Auto : Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l.

: Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l. Galp : Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,564 €/l.

: Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,564 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,569 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,569 €/l. Shell : Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,569 €/l.

: Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,569 €/l. Shell : Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,579 €/l.

: Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,579 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,589 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,589 €/l. Shell : Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,599 €/l.

: Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,599 €/l. E.Leclerc : Aranjuez, Paseo Deleite, 13 – 1,599 €/l.

: Aranjuez, Paseo Deleite, 13 – 1,599 €/l. Confort Auto : Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l.

: Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l. Alcampo Fuenlabrada : Fuenlabrada, C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n – 1,608 €/l.

: Fuenlabrada, C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n – 1,608 €/l. Alcampo : Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,608 €/l.

: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,608 €/l. BP Dualez 365 : El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l.

: El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l. Galp : Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila – 1,614 €/l.

: Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila – 1,614 €/l. BP San Peter 365 : Madrid, A-3 km 11,200 – 1,619 €/l.

: Madrid, A-3 km 11,200 – 1,619 €/l. Cepsa Mayorazgo 365 : Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,619 €/l.

: Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,619 €/l. Cepsa La Gavia 365 : Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,619 €/l.

: Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,619 €/l. Cepsa San Fernando 365 : San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,619 €/l.

: San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,619 €/l. BP Río Corvo 365 : Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26 – 1,629 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26 – 1,629 €/l. Petrokal : Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17 – 1,629 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17 – 1,629 €/l. Q8 : Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,639 €/l.

: Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,639 €/l. Super Oil : Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1,639 €/l.

: Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1,639 €/l. BP La Gavia 365 : Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,639 €/l.

: Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,639 €/l. Galp: Villalba de Guadarrama, Calle Matadero (Carrefour Los Valles) – 1,644 €/l.

Diésel

Oil+ : Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l. Petroprix : Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l. Petroprix : Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l. OD06 : Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l.

: Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l. Ballenoil : Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,479 €/l.

: Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,479 €/l. Beroil : Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l.

: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l. Esteba Rivas : Getafe, Calle Eratóstenes, 15 – 1,489 €/l.

: Getafe, Calle Eratóstenes, 15 – 1,489 €/l. Alcampo Fuenlabrada : Fuenlabrada, C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n – 1,499 €/l.

: Fuenlabrada, C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n – 1,499 €/l. Alcampo : Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l.

: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l. E.Leclerc : Madrid, Calle Calderilla, 1 – 1,499 €/l.

: Madrid, Calle Calderilla, 1 – 1,499 €/l. Lavaplus : Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,499 €/l.

: Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,499 €/l. Petrol Móstoles : Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6 – 1,519 €/l.

: Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6 – 1,519 €/l. Plenergy : Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2 – 1,519 €/l.

: Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2 – 1,519 €/l. Meroil : Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5 – 1,528 €/l.

: Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5 – 1,528 €/l. Petroprix : Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,529 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,529 €/l. Ballenoil : Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,529 €/l.

: Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,529 €/l. Galp : Pinto, Carretera M-506 km 26 – 1,529 €/l.

: Pinto, Carretera M-506 km 26 – 1,529 €/l. Plenergy : Fuenlabrada, Calle Enebro, 17 – 1,529 €/l.

: Fuenlabrada, Calle Enebro, 17 – 1,529 €/l. Ballenoil : Fuenlabrada, Polígono VPV.036.PPI-2 Triángulo N1 – 1,529 €/l.

: Fuenlabrada, Polígono VPV.036.PPI-2 Triángulo N1 – 1,529 €/l. Lavaplus : Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,529 €/l.

: Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,529 €/l. Plenergy : Fuenlabrada, Calle de Móstoles, 86 – 1,529 €/l.

: Fuenlabrada, Calle de Móstoles, 86 – 1,529 €/l. Petroprix : Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83 – 1,529 €/l.

: Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83 – 1,529 €/l. Beroil Las Rosas: Madrid, Calle Sofía, 36 – 1,529 €/l.

El mapa en el que poder ver las gasolineras más baratas de Madrid

Ya sabes cuánto te cuesta repostar en este arranque de mes y dónde hacerlo más barato, pero tú mismo puedes entrar en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y consultar precios de forma actualizada cuando te apetezca con resultados en forma de listado como los que acabamos de ver, pero también como mapa interactivo donde aparecen señaladas las gasolineras junto a sus precios actualizados. El usuario puede desplazarse por cualquier municipio de la Comunidad como vemos en el mapa de ejemplo que te mostramos, ampliar calles concretas o buscar directamente estaciones cercanas a casa, al trabajo o a la ruta que vaya a realizar durante la semana.

Una de las cosas más útiles es que el sistema deja filtrar por tipo de carburante. Así, quien busque gasolina 95, gasolina 98 o diésel puede consultar únicamente las estaciones que le interesan y comparar precios de forma mucho más sencilla. Además del mapa, la herramienta también permite ordenar resultados y localizar rápidamente qué gasolineras tienen hoy los precios más bajos dentro de Madrid. Todo ello utilizando datos oficiales que las propias estaciones comunican regularmente.