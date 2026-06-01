Precio de la gasolina hoy 1 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
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Arranca junio y, con el comienzo del nuevo mes, y una nueva semana por delante muchos conductores en Madrid vuelven a echar cuentas mirando una vez más el precio de la gasolina. El lunes suele ser uno de esos días en los que volvemos a los trayectos largos, las vueltas a la oficina, los desplazamientos al trabajo o al colegio y también la sensación de que llenar el depósito cada semana cuesta un poco más que la anterior de modo que es importante saber cuánto nos cuesta repostar y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.
Además, el inicio de mes suele coincidir con una mayor revisión de gastos en muchos hogares y ahí el combustible sigue ocupando una parte importante del presupuesto, especialmente para quienes utilizan el coche todos los días. Por eso cada vez más personas buscan estaciones donde repostar más barato antes de empezar la semana y comparan precios entre distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Las diferencias entre gasolineras continúan siendo bastante visibles según la zona y eso hace que muchos conductores consulten herramientas como la del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para localizar las estaciones más económicas sin perder tiempo recorriendo varias opciones. Sobre todo los lunes, cuando cualquier ahorro se mira todavía más.
Precio de la gasolina hoy 1 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A partir de lo que podemos ver en el Geoportal de gasolineras estos son los precios de las gasolineras más baratas de Madrid hoy 1 de junio:
Gasolina 95
- Plenergy: Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l.
- Petroprix: Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l.
- Oil+: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l.
- Alcampo: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,369 €/l.
- Ballenoil: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l.
- Alcampo: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l.
- Ballenoil: Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l.
- Petroprix: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l.
- Supeco: Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1,369 €/l.
- Petroprix: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l.
- Ballenoil: Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,389 €/l.
- Gasexpress: Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,389 €/l.
- Plenergy: Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,389 €/l.
- Gasolinera Torrejón: Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l.
- Ballenoil: Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l.
- Ballenoil: Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l.
- Ballenoil: Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,389 €/l.
- Ballenoil: Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,389 €/l.
- T9: Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1,389 €/l.
- Plenergy: Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,389 €/l.
- Gasexpress: Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1,389 €/l.
- Ballenoil: Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64 – 1,389 €/l.
- Lavaplus: Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,389 €/l.
- Plenergy: Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,389 €/l.
- Beroil: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,389 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo: Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l.
- Alcampo: Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,519 €/l.
- Confor Auto: Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l.
- Galp: Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,564 €/l.
- Alcampo: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,569 €/l.
- Shell: Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,569 €/l.
- Shell: Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,579 €/l.
- Alcampo: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,589 €/l.
- Shell: Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,599 €/l.
- E.Leclerc: Aranjuez, Paseo Deleite, 13 – 1,599 €/l.
- Confort Auto: Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada: Fuenlabrada, C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n – 1,608 €/l.
- Alcampo: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,608 €/l.
- BP Dualez 365: El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l.
- Galp: Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila – 1,614 €/l.
- BP San Peter 365: Madrid, A-3 km 11,200 – 1,619 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365: Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,619 €/l.
- Cepsa La Gavia 365: Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,619 €/l.
- Cepsa San Fernando 365: San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,619 €/l.
- BP Río Corvo 365: Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26 – 1,629 €/l.
- Petrokal: Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17 – 1,629 €/l.
- Q8: Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,639 €/l.
- Super Oil: Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1,639 €/l.
- BP La Gavia 365: Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,639 €/l.
- Galp: Villalba de Guadarrama, Calle Matadero (Carrefour Los Valles) – 1,644 €/l.
Diésel
- Oil+: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l.
- Ballenoil: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l.
- Petroprix: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l.
- Ballenoil: Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l.
- Petroprix: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l.
- OD06: Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l.
- Ballenoil: Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,479 €/l.
- Beroil: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l.
- Esteba Rivas: Getafe, Calle Eratóstenes, 15 – 1,489 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada: Fuenlabrada, C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n – 1,499 €/l.
- Alcampo: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l.
- E.Leclerc: Madrid, Calle Calderilla, 1 – 1,499 €/l.
- Lavaplus: Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,499 €/l.
- Petrol Móstoles: Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6 – 1,519 €/l.
- Plenergy: Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2 – 1,519 €/l.
- Meroil: Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5 – 1,528 €/l.
- Petroprix: Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,529 €/l.
- Ballenoil: Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,529 €/l.
- Galp: Pinto, Carretera M-506 km 26 – 1,529 €/l.
- Plenergy: Fuenlabrada, Calle Enebro, 17 – 1,529 €/l.
- Ballenoil: Fuenlabrada, Polígono VPV.036.PPI-2 Triángulo N1 – 1,529 €/l.
- Lavaplus: Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,529 €/l.
- Plenergy: Fuenlabrada, Calle de Móstoles, 86 – 1,529 €/l.
- Petroprix: Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83 – 1,529 €/l.
- Beroil Las Rosas: Madrid, Calle Sofía, 36 – 1,529 €/l.
El mapa en el que poder ver las gasolineras más baratas de Madrid
Ya sabes cuánto te cuesta repostar en este arranque de mes y dónde hacerlo más barato, pero tú mismo puedes entrar en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y consultar precios de forma actualizada cuando te apetezca con resultados en forma de listado como los que acabamos de ver, pero también como mapa interactivo donde aparecen señaladas las gasolineras junto a sus precios actualizados. El usuario puede desplazarse por cualquier municipio de la Comunidad como vemos en el mapa de ejemplo que te mostramos, ampliar calles concretas o buscar directamente estaciones cercanas a casa, al trabajo o a la ruta que vaya a realizar durante la semana.
Una de las cosas más útiles es que el sistema deja filtrar por tipo de carburante. Así, quien busque gasolina 95, gasolina 98 o diésel puede consultar únicamente las estaciones que le interesan y comparar precios de forma mucho más sencilla. Además del mapa, la herramienta también permite ordenar resultados y localizar rápidamente qué gasolineras tienen hoy los precios más bajos dentro de Madrid. Todo ello utilizando datos oficiales que las propias estaciones comunican regularmente.