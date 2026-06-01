La AEMET adelanta las zonas donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto: «Hemos hecho un análisis de la nubosidad»

Las zonas donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto son las que más personas tendrán en busca de vivir un momento único que la AEMET nos explicará. Tenemos por delante una serie de detalles que pueden llegar a toda velocidad y que, sin duda alguna, tocará empezar a prepararse para lo peor de unos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar un destacado cambio de tendencia.

Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración en estos días que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar siendo la antesala de algo más. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que tocará reconocer un cambio en el tiempo en un mes de agosto en el que tendremos uno de los eventos del año. Este eclipse puede estar marcado por unos cambios que serán esenciales que tengamos en consideración, antes que nada.

Un análisis de nubosidad revela lo que nos estará esperando

Lo que nos estará esperando en estos días puede convertirse en la antesala de algo más. En unas jornadas en las que vamos a ver uno de los fenómenos de la temporada que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede ser esencial que tengamos en mente. Es momento de poner en el calendario una de las fechas más especiales del año que puede estar marcada por un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados. Estaremos pendientes de un cielo que, pese a que en agosto puede estar libre de nubes en gran parte del día, deberemos prepararnos para lo peor.

Estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en un evento muy especial. Tenemos por delante una ola de calor que puede cambiarlo todo y que acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca. De tal forma que tocará saber qué es lo que puede pasar para empezar a hacer planes para estos días. Lo que nos está esperando lo revela un estudio de nubosidad.

Las zonas en las que mejor se verá el eclipse del 12 de agosto según la AEMET

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Una de las preguntas más importantes que surgen con respecto al eclipse es si las nubes nos dejarán verlo. Las previsiones meteorológicas no pueden hacerse a tan largo plazo, por lo que hasta unos pocos días antes no podremos saber qué tiempo se espera para el 12 de agosto. Sin embargo, sí podemos analizar la nubosidad en España en los últimos años para hacernos una idea de las condiciones y saber qué zonas son las que estadísticamente presentan menos nubes en esas fechas. En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha llevado a cabo un estudio que ha consistido en obtener la frecuencia con la que el cielo ha estado poco nuboso o despejado en las distintas regiones de España. Así, si una zona ha tenido cielos despejados en esas fechas y en el intervalo horario del eclipse durante la mayor parte de los últimos años, sería razonable pensar que también tendrá más opciones de disfrutar del eclipse en buenas condiciones. Es importante tener claro que este estudio no es una previsión meteorológica de lo que ocurrirá el 12 de agosto, sino una estimación de qué zonas suelen tener mejor visibilidad por nubosidad en esos días y horas de agosto».

Siguiendo con la misma explicación: «sí, la primera conclusión es clara: la franja cantábrica aparece como la zona de mayor frecuencia de nubosidad, especialmente en el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde el porcentaje de tener cielos despejados cae en la horquilla del 30-50 %. Esto encaja con el comportamiento habitual del verano en esta región. Por el contrario, aunque están fuera de la franja de totalidad del eclipse, la mitad sur de la Península es la que tiene mayor frecuencia de cielos despejados. Por otro lado, el interior peninsular muestra una situación intermedia. Gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro muestran frecuencias de entre el 50 y el 70 % de que el cielo esté poco nuboso o despejado. Son zonas donde el tiempo veraniego suele ser relativamente estable, pero donde pueden aparecer nubes de evolución durante la tarde. Por último, si bien las conclusiones del estudio proporcionan una información valiosa con respecto a la posible visibilidad del eclipse en las distintas regiones de España, conviene insistir en que no predice qué ocurrirá ese día en concreto. Para poder tener esta previsión habrá que esperar a unos pocos días antes del 12 de agosto. Lo que sí proporciona el análisis es una referencia sólida de cómo ha sido la nubosidad en esas fechas en los últimos años».