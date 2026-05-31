La AEMET avisa cómo será el verano en España y nadie está preparado: «Más episodios de tormenta de lo habitual»

Este verano vamos a tener más episodios de tormenta de lo habitual, la AEMET avisa de cómo será esta estación que empezará en breve. Estamos viviendo una de las primaveras más cálidas de los últimos tiempos, pero cuidado, porque lo que nos estará esperando puede ser incluso peor de lo esperado. Es hora de conocer lo que nos espera en unos días en los que el tiempo cobrará protagonismo. En estos días en los que vamos a ver llegar un episodio poco común.

Las altas temperaturas de días pasados, van a dar paso a un importante cambio que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Una situación poco común que será el que nos afectará de lleno. En estos días en los que todo puede ser posible y el tiempo se acabará convirtiendo en un problema que puede acabar siendo esencial en esta época del año. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que la AEMET lanza una importante advertencia que deberemos tener en consideración este verano en el que todo puede ser posible.

Nadie está preparado para este verano

Estamos viendo una anomalía que puede cambiarlo todo, en especial, si tenemos en consideración lo que nos estará esperando para lo que llega. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos sumergirá de lleno en un verano en el que todo puede ser posible.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que tenemos que empezar a prepararnos para vivir unos días en los que la situación puede complicarse por momentos. Estas altas temperaturas de días pasados, pueden ser la antesala de un cambio importante.

Es hora de conocer lo que puede pasar cuando estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar. Con la mirada puesta a una novedad que podría acabar siendo ejemplar en estas próximas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Este verano nos enfrentaremos a una novedad plena que podrá acabar siendo la que nos golpeará de cerca. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tenemos que descubrir un cambio de tendencia importante que tocará tener en mente.

La AEMET avisa de que tendremos más episodios de tormenta de lo habitual

Estas altas temperaturas de unos días en los que no ha llegado del todo el verano, pero ya se empieza a notar con mucha fuerza. Lo que parecía imposible ha llegado con mucha fuerza y acabará siendo una realidad en breve. De las altas temperaturas, vamos a pasar a un episodio igual de anómalo.

Las tormentas pueden ser una realidad en gran parte del territorio, de tal forma que tocará prepararse para lo peor. Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo e Ibérica orientales. Temperaturas que superarán los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y en zonas del tercio nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir». Con el calor seguirá el mal tiempo.

Lo que puede pasar a partir de ahora lo cambiará todo: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de nubosidad de tipo alto que irá penetrando desde el noroeste peninsular. Únicamente en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica se darán cielos nubosos al principio, con probables bancos de niebla matinales y una tendencia a despejar. Del mismo modo, cielos nubosos en el norte de Canarias e intervalos nubosos, con posibles brumas costeras, en Menorca y puntos del litoral de Cataluña y de Alborán. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el tercio este peninsular, dejando chubascos y tormentas en el Pirineo e Ibérica orientales con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo. También podrá darse alguna tormenta o chubasco aislado en otras zonas montañosas del este.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en regiones del centro norte y exceptuando en Galicia, litorales cantábricos y Cataluña con pocos cambios o ascensos. También ascensos en litorales de Andalucía, Melilla y Ceuta. Pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los descensos en la mitad noroeste peninsular y los aumentos en Andalucía, con pocos cambios en el resto. Se mantendrán en valores elevados para la época, superando los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y en las depresiones del nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir».

Seguiremos prestando atención a unas temperaturas que son excepcionales: «Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en regiones del centro y tercio sur peninsular, así como del litoral mediterráneo.

Soplará alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del norte en los litorales atlánticos gallegos, y viento flojo en el resto tendiendo a arreciar por la tarde. Predominarán las componentes sur y este en el Mediterráneo, la norte en el norte peninsular y la oeste en el resto».