La AEMET confirma el giro del tiempo en España tras la ola de calor: llegan tormentas, granizo y un descenso de las temperaturas

Llegan tormentas, granizo y un importante descenso de las temperaturas, la AEMET confirma el giro del tiempo en España. La realidad es que el tiempo cambia por momentos y lo hace de tal manera que deberemos empezar a ver llegar esta situación que podría acabar siendo la antesala de algo más. Esta previsión del tiempo que llega en unas jornadas festivas y de vacaciones, puede acabar con la mayoría de los planes e invita a no moverse mucho.

La movilidad estos días es una de las claves que hacen que estemos muy pendientes del cielo y de las temperaturas. Tenemos que empezar a pensar en un giro radical que podría convertirse en la peor de nuestras pesadillas, con una mirada a un cambio de tendencia que puede ser esencial. Esta aparente estabilidad que tenemos en unas jornadas en las que cada paso cuenta, puede verse afectada por el fin de una ola de calor que llega con un fenómeno que no esperaríamos ni desearíamos, pero es necesario. El verano más cálido y seco de los últimos tiempos, llegará con tormentas, granizo y un descenso de las temperaturas.

Tras la ola de calor la AEMET confirma el giro del tiempo

Hemos vivido entre julio y agosto, un total de cuatro olas de calor, casi una por semana, con pequeños respiros entremedias y unas cifras que han convertido gran parte de este país en un auténtico horno. Lo que tenemos por delante es un destacado cambio que podría cambiarlo todo por momentos.

Es hora de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente tendremos que ver llegar un importante cambio que será el que nos afectará de lleno. Estas altas temperaturas de días pasados, puede dar lugar a una situación que acabará siendo la que nos afectará de lleno.

Estas partes del país que tenemos por delante pueden acabar siendo las que nos afectarán en unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta. Tendremos que estar muy pendientes de nuevo, de unas temperaturas y unos cambios que van a dar lugar a un fenómeno que nadie hubiera esperado.

Los expertos de la AEMET confirman el giro en el tiempo que nos hará tener el paraguas a mano y evitar determinados desplazamientos.

Llegan tormentas, granizo y un descenso de las temperaturas

Este mes de agosto después de las olas de calor, llegan tormentas, granizo y un importante descenso de las temperaturas. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Tal y como nos explica esta previsión del tiempo: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas. Asimismo, también habrá nubosidad baja a primeras horas en otros puntos del norte, del litoral mediterráneo y del bajo Ebro con tendencia a despejar. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en interiores del tercio oriental y montañas del centro y norte y Mallorca, con probables chubascos y tormentas en montañas del cuadrante nordeste y Mallorca que podrían ser localmente fuertes en la Ibérica sur y los Pirineos orientales. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y en general poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y regiones de la fachada oriental peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán en la vertiente atlántica y nordeste de Cataluña, con un predominio de los descensos en el resto de regiones mediterráneas, así como en el Cantábrico, alto Ebro y Canarias. Pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de las mitades sur y este peninsulares, Canarias y Baleares. Las mínimas en general no experimentarán cambios, salvo algún descenso ligero en el noroeste y Canarias y algún ascenso también ligero en el Ebro. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30».

Siguiendo con la misma previsión las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes acompañadas de granizo que pueden afectar a la Ibérica sur y los Pirineos orientales. Temperaturas muy altas en Canarias, y significativamente altas en zonas de Baleares, Alborán e interior peninsular. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente oeste en los litorales del sur peninsular, amainando en Alborán. En general, viento flojo en el resto, predominando la componente este en el Levante, la norte en el norte peninsular y Baleares y la oeste en el resto».