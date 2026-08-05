Aviso por tormentas en Aragón: llega el gran tormentón de agosto con granizo de hasta 3 centímetros

El gran tormentón de agosto con granizo de hasta 3 centímetros pone los pelos de punta a esta parte de España, la AEMET lanza un aviso en Aragón que nadie esperaría. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, de tal forma que tocará conocer en estos días lo que tenemos pendiente. Una serie de novedades importantes que podrían acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos.

Este calor intenso de días pasados puede dar paso a una situación diferente con un cambio de tendencia que nos sumergirá en la peor de las pesadillas posibles. Después del calor intenso de estos días, podemos enfrentarnos a unos fenómenos que son más propios del otoño o de ese cambio de temperaturas que estaríamos esperando en breve. Aragón se prepara para un tormentón que podría llegar en agosto con granizo de hasta 3 centímetros y una situación que se va complicando por momentos, este cambio de tendencia puede ponernos los pelos de punta y detalla una previsión que complica la situación por momentos.

Tormentas en Aragón activan este aviso

Este aviso se activa ante la llegada de unas tormentas que pueden cambiarlo todo, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que podría pasar en breve. Aunque la realidad es que hay fenómenos que no pueden predecirse con total exactitud, las estadísticas nos explican lo que puede pasar en breve.

Las altas temperaturas de estos días nos están dejando algunos ingredientes que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve, con unas cifras que ponen los pelos de punta.

Estos más de 40 º en algunos puntos del país y de Aragón son un caldo de cultivo de unas tormentas que pueden caer con mucha fuerza. En especial, si descubrimos que estaremos ante una de las peores previsiones del tiempo de los últimos tiempos.

Unas tormentas que llegan con mucha fuerza y que pueden cambiarlo todo por completo. Lanzando esta alerta que se traduce en hasta granizo de un tamaño importante, los expertos de la AEMET no dudan en advertir algunos puntos del país donde pueden producirse estas tormentas.

Llega el gran tormentón de agosto con granizo de hasta 3 centímetros

Un tormentón de agosto con granizo de hasta 3 centímetros puede llegar a Aragón, los expertos no dudan en darnos una clara advertencia de lo que nos estará esperando en estos días. Aragón es una de las comunidades en alerta ante lo que podría pasar en breve.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en la depresión del Ebro por la mañana y nubosidad de evolución diurna en Pirineos y sistema Ibérico a partir de mediodía, donde son probables los chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta con probabilidad de granizo en el este de Teruel. Temperaturas mínimas con ascenso en el extremo oriental de la depresión del Ebro; máximas en ligero descenso en la Ibérica y con pocos cambios en el resto, alcanzándose valores significativamente elevados en puntos de la depresión del Ebro. Viento flojo de noroeste en la depresión del Ebro y flojo variable en el resto en las primeras horas del día, en las últimas horas del día viento flojo a moderado de noroeste en la mitad occidental de la depresión del Ebro y de sureste en la oriental; viento flojo variable para el resto, con alguna racha fuerte en este de Teruel por la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el Pirineo oriental y muy fuertes en el este de Teruel con probabilidad de granizo. Temperaturas máximas significativamente elevadas en la depresión del Ebro».

Para el resto de España la situación será un poco diferente: «La proximidad de una masa de aire frío en niveles altos inestabilizará la situación, aunque se mantendrá estable en la mitad sur. Con esto se esperan cielos cubiertos y precipitaciones en la vertiente norte, que pueden ser persistentes, y localmente fuertes y acompañadas de tormenta con granizo de madrugada en el oeste pirenaico y por la tarde en todo el nordeste peninsular. En el resto de la Península y Baleares se esperan intervalos de nubes bajas en los litorales mediterráneos y nubes de evolución en el extremo nordeste y en los principales sistemas montañosos de la mitad norte. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y en general poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y regiones de la fachada oriental peninsular. Se espera un descenso de las máximas en el nordeste, Canarias y Alborán, donde pueden ser notables; ascensos en el suroeste y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en el sudoeste peninsular y puntualmente en el nordeste, en Canarias y Baleares. Las mínimas tendrán pocas variaciones, salvo los descensos en Canarias. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias».