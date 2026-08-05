Cielos despejados y vientos suaves en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 5 de agosto de 2026, con algunas nubes de evolución diurna en las sierras del nordeste. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios, mientras que se espera un descenso en las máximas en la vertiente mediterránea oriental y un ascenso en el resto de la región. Los vientos serán flojos de componente oeste, con intervalos moderados en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 5 de agosto

Cielo despejado y tarde calurosa en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde a primera hora de la mañana se espera una jornada sin lluvias, ideal para disfrutar de un paseo. Las suaves brisas nos acompañarán con un viento moderado, soplando del sur y alcanzando hasta 10 km/h, mientras las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 22 grados. Con el sol asomando a las 07:31, la calidez aumentará progresivamente, alcanzando un pico de 36 grados a lo largo de la tarde.

En cambio, la humedad se sentirá más intensa en las horas centrales, con un 75% que creará una atmósfera algo pesada. No obstante, al caer la tarde, el ambiente se tornará más agradable, con temperaturas que oscilarán en torno a los 34 grados y una sensación térmica que podría llegar a los 37 grados. La luz del día se desvanecerá a partir de las 21:27, dejándonos una jornada magnífica para disfrutar del aire libre antes de que la noche se apodere de la ciudad.

CÃ³rdoba: brisa intensa y nubes inquietantes

A medida que se despierta la ciudad, una brisa intensa comienza a moverse entre las calles, presagiando un día cargado de sorpresas. Las nubes se agrupan en el horizonte, brindando una imagen de incertidumbre que se siente en el aire, mientras la temperatura se sitúa en unos templados 19 grados. A medida que avance la jornada, el ambiente se tornará más inestable, con el viento soplando de forma insistente a 35 km/h y la posibilidad de lluvias que podría hacer su aparición en cualquier momento.

La mañana promete ser más suave, con temperaturas alcanzando los 20 grados, pero la tarde traerá consigo un descenso notable, alcanzando una máxima de 37 grados y un sensación térmica que podría subir hasta 38. La humedad aumentará y con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar un paraguas a mano y no olvidar la bufanda para protegerse del cambio brusco de temperaturas.

En Huelva, cielos parcialmente nublados y ambiente templado

El tiempo presenta un ambiente templado con cielos parcialmente nublados durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados, acompañadas por una brisa suave que puede llegar a ser un poco más intensa en momentos puntuales. La posibilidad de que caiga alguna gota de lluvia es casi inexistente, por lo que no se anticipan sorpresas en este sentido.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. Con una sensación de confort térmico y un ambiente tranquilo, es perfecto para relajarse en un parque o darse un paseo por la ciudad y disfrutar de la vida cotidiana sin prisas.

Ambiente cálido y despejado hoy en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 22 grados. A medida que avanza la jornada, se espera que el termómetro suba hasta alcanzar los 28 grados, ofreciendo un ambiente cálido. La sensación térmica podría llegar hasta los 30 grados, por lo que se recomienda hidratarse bien. A lo largo del día, el viento soplará de forma moderada, con rachas que no superarán los 30 km/h, lo que ayudará a que el ambiente se sienta más fresco, a pesar de la alta humedad relativa que rondará el 85%.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, prometiendo una hermosa puesta de sol a las 21:27. La jornada será tranquila, sin probabilidad de lluvia, permitiendo disfrutar del aire libre para quienes busquen relajarse en la costa gaditana. Con unas 14 horas de luz, hoy se presenta como un excelente día para pasear y disfrutar del encanto de la ciudad.

JaÃ©n: cielo despejado y calor agradable

Las primeras horas del día en Jaén se presentarán con cielos despejados y un ambiente agradable, donde la temperatura mínima rondará los 22 grados. A medida que avance la jornada, se espera que el tiempo se mantenga soleado, alcanzando máximas de hasta 36 grados por la tarde. Con un viento ligero del nordeste, será una buena idea llevar ropa fresca y cómoda para disfrutar de este espléndido día al aire libre. No olvides protegerte del sol si planeas salir.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que rápidamente dará paso a un ambiente más cálido. La mañana arranca fresca con temperaturas de 25°C, mientras que por la tarde el mercurio puede alcanzar hasta 37°C, con viento moderado del este que aportará una brisa agradable.

Con la llegada de la tarde, la sensación térmica podría elevarse hasta los 38°C, así que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra. La humedad relativa podría aumentar, alcanzando hasta el 75%, lo cual puede hacer que el calor se sienta más intenso.

Granada: brillantes momentos bajo el sol

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado y una temperatura fresca que ronda los 20 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avancemos en las horas, las temperaturas irán aumentando hasta alcanzar un máximo de 19 grados por la tarde, manteniendo la sensación térmica en niveles agradables.

Aprovecha la luz del sol que brillará durante todo el día y no olvides llevar una prenda ligera, ya que aunque no hay probabilidad de lluvia, el ambiente puede sentirse un poco cálido a medida que se acerque la tarde. Ideal para disfrutar de un paseo entre el encanto de las calles granadinas.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor creciente

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día en Almería. Con temperaturas frescas de 24°C por la mañana, el calor empezará a hacerse notar conforme avance la jornada, alcanzando una máxima de 30°C en la tarde. El viento soplará de manera ligera desde el este, con ráfagas que podrían hacer sentir un agradable frescor.

Se prevé que la humedad juegue un papel importante, oscilando entre el 60% y el 85%, lo que puede crear una sensación térmica máxima de 31°C. Para aquellos que planeen salir, es recomendable hidratarse adecuadamente y buscar sombra durante las horas más cálidas, ya que la noche se presentará suave, con temperaturas que descenderán a 25°C.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET