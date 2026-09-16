Hoy, 16 de septiembre de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona mostrará un cambio notable, comenzando poco nuboso o despejado, pero evolucionando a un panorama muy nuboso que traerá consigo chubascos y tormentas fuertes en la tarde. Las temperaturas descenderán y el viento soplará flojo del sur, con momentos de intensidad moderada en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 16 de septiembre

Barcelona: cielo nublado y lluvias persistentes durante todo el día

La jornada de hoy se presenta con un cielo que se despereza lento, aunque con un pronóstico de lluvia que seguirá con nosotros durante casi todo el día. Desde la madrugada, las nubes han tomado protagonismo y, a medida que avance la mañana, la probabilidad de chubascos aumentará, dejando un ambiente pesado por la alta humedad. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 29 grados, mientras que el viento soplará suavemente desde el sur, a unos 10 km/h, sin causar mayores molestias.

Ya por la tarde, la situación no mejorará, ya que las lluvias se intensificarán y se extenderán hasta la noche. Con el sol ocultándose a las 19:58, será importante llevar un paraguas si planeas salir. La sensación térmica puede alcanzar hasta 29 grados, lo que sumado a la alta humedad, hará que el ambiente se sienta más sofocante. Así que, si te encuentras en Barcelona, prepárate para un día de agua y calor en un contexto incesante de nubes.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y lluvia intensa

En L’ Hospitalet de Llobregat, el cielo se presenta en sombras, arrastrando consigo una sensación de inestabilidad que promete alterar la rutina diaria. Las nubes amenazan con desbordarse, mientras el viento empieza a susurrar con fuerza, anunciando un día impredecible.

La mañana comienza con temperaturas frescas que rondan los 21°C y una probabilidad de lluvia del 85%, mientras la humedad se siente densa. A medida que avanza la jornada, se prevé que las lluvias se intensifiquen en la tarde, alcanzando un 100% de probabilidad y el viento soplará con rachas de hasta 35 km/h. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la tarde traerá un descenso térmico notable.

Lluvias intensas y ambiente pesado en Badalona

Amanece en Badalona con un cielo mayormente cubierto y una sensación de humedad en el ambiente, con temperaturas mínimas alrededor de 20 grados. La jornada promete ser muy activa, ya que a lo largo de la mañana la probabilidad de lluvia alcanza un 95%, por lo que es recomendable llevar paraguas. Con el sol saliendo a las 07:32, este día se extenderá hasta las 19:58, brindando casi 12 horas de luz.

A medida que avanza la tarde, las probabilidades de lluvia se mantienen en un 100% y la temperatura máxima alcanzará los 28 grados, pero la sensación térmica será de hasta 29 grados, haciendo que el ambiente se sienta pesado. El viento soplará suave desde el sur, aunque con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que añade una ligera inquietud a la atmosfera.

Cielo nublado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 29 grados a lo largo del día. Aunque hay alguna posibilidad de lluvia en las horas de la mañana y un cielo que podrá estar algo nublado, las ráfagas de viento serán leves, creando un ambiente agradable durante las horas de luz.

Este es un día perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o para llevar a cabo actividades al aire libre, dado que la sensación térmica será bastante cómoda. Aprovecha para salir y disfrutar del ambiente tranquilo que ofrece la ciudad.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET