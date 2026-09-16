Puré de boniato Thermomix: receta cremosa para cualquier ocasión

Buscar alternativas al clásico puré de patata abre la puerta a texturas más sedosas y matices dulces que transforman cualquier plato principal en una experiencia superior. Cocinar este tubérculo naranja en el robot de cocina más conocido elimina por completo el riesgo de que queden grumos o de que el agua diluya su sabor natural, logrando esa finura tan codiciada en la alta cocina casera. Si te apetece explorar recetas de este estilo, puedes consultar distintas formas de preparar un clásico Puré de boniato tradicional, o bien dar el salto a elaboraciones más sofisticadas como un elegante Parmentier de boniato, que funciona como base de lujo.

La clave reside en aprovechar la propia cocción al vapor de la thermomix para concentrar los azúcares naturales del alimento sin perder un ápice de su cremosidad característica.

Ingredientes

800 gramos de boniatos limpios y pelados

200 mililitros de leche entera o bebida vegetal sin azúcar

40 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

Una pizca generosa de sal fina

Media cucharadita de nuez moscada recién rallada

Opcional: una pizca de pimienta blanca molida

Cómo hacer puré de boniato Thermomix paso a paso

Trocear los boniatos en dados medianos y homogéneos para asegurar que se cocinen al mismo tiempo sin que queden zonas duras. Colocar los trozos en el recipiente Varoma, verter medio litro de agua en el vaso del robot, situar el Varoma en su posición y programar 25 minutos a temperatura Varoma y velocidad 1. Comprobar que la pulpa esté completamente tierna pinchándola con la punta de un cuchillo antes de retirar el agua sobrante del vaso. Volver a introducir los boniatos cocidos dentro del vaso limpio, incorporando la mantequilla, la leche, la sal y la nuez moscada. Programar 30 segundos a velocidad progresiva 5-7-10 para emulsionar la mezcla y atrapar aire, consiguiendo una textura de muselina suave y ligera. Ajustar el punto de crema añadiendo un chorrito más de leche si se prefiere una consistencia más líquida.

Trucos para que salga perfecto

Evitar cocer el boniato directamente sumergido en agua marca la diferencia entre un puré denso y aguado o uno untuoso que se deshace en el paladar. Al utilizar el sistema de vapor, el tubérculo retiene sus azúcares naturales concentrados, realzando ese dulzor tan característico que equilibra de maravilla los platos de carne roja o caza.

Variantes de la receta

Las posibilidades de personalización son infinitas cuando se domina la técnica base. Para los amantes de los contrastes, incorporar unas gotas de zumo de lima o una pizca de jengibre fresco rallado rompe la monotonía dulce con un toque refrescante muy interesante. También es posible sustituir parte de la leche por un chorrito de nata líquida si el objetivo es buscar una contundencia mayor para una cena especial de fin de semana.

Con qué acompañar puré de boniato Thermomix

La versatilidad de este acompañamiento brilla con luz propia al lado de pescados de sabor intenso o carnes magras a la plancha. Una opción excelente consiste en servirlo como lecho para una sofisticada receta de Trucha en salsa de maracuya, donde el contrapunto tropical contrasta de forma brillante con la suavidad del puré. Asimismo, unas pechugas de pollo asadas o un solomillo de cerdo ibérico encuentran en esta guarnición el contrapunto perfecto para redondear el plato.

Cómo conservar puré de boniato Thermomix

Guardar las sobra de este plato resulta sumamente sencillo si se toman las precauciones básicas de higiene alimentaria. Colócalo en un recipiente hermético de cristal una vez que haya perdido todo el calor inicial y guárdalo en la balda más fría de la nevera, donde aguantará en óptimas condiciones durante tres días. Al recalentarlo, es recomendable hacerlo a fuego muy lento con un chorrito pequeño de leche para devolverle la cremosidad perdida en el frío.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 210 kcal por ración

Tipo de cocina: Casera adaptada / Creativa

Tipo de comida: Guarnición o entrante