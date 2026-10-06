Tarta de chocolate y queso Philadelphia sin horno: receta fácil y rápida

Pocos postres consiguen un equilibrio tan adictivo como una buena tarta fría de chocolate y queso crema, sobre todo cuando se evita el engorro de encender el horno en plena época de calor o simplemente se busca un capricho dulce sin complicaciones técnicas. La cremosidad inconfundible del queso aportando una ligera acidez que contrarresta la intensidad del cacao crea una textura suave que se funde en la boca desde el primer bocado. A diferencia de otras preparaciones más pesadas, esta versión cuaja sola en la nevera gracias al uso de la gelatina o el chocolate de cobertura, resultando infalible incluso para quienes se inician en la repostería casera.

Ingredientes

200 gramos de galletas tipo María o Digestive

90 gramos de mantequilla sin sal derretida

400 gramos de queso Philadelphia o similar

200 mililitros de nata para montar (35% materia grasa)

150 gramos de chocolate negro para fundir (mínimo 50% de cacao)

4 hojas de gelatina neutra o 8 gramos en polvo

80 gramos de azúcar glas

50 mililitros de leche entera para disolver el chocolate y la gelatina

Cómo hacer Tarta de chocolate y queso Philadelphia sin horno paso a paso

Machacar las galletas a mano o a máquina y mezclar con la mantequilla derretida. Forrar un molde desmontable con papel de horno y repartir la mezcla de galleta presionando firmemente con el fondo de un vaso para que la base quede compacta. Reservar en la nevera mientras se prepara el relleno. Hidratar las hojas de gelatina en un bol con agua fría hasta que estén muy blandas. Derretir el chocolate negro al baño maría o bien en el microondas agregando además la leche no muy caliente. Montar la nata con unas varillas eléctricas hasta que alcance una consistencia semi montada, con picos suaves que no lleguen a estar demasiado firmes. Batir el queso Philadelphia junto al azúcar glas en un bol amplio hasta que la mezcla esté cremosa y sin grumos. Integrar el chocolate fundido tibio en la crema de queso mediante movimientos envolventes con una espátula de silicona. Calentar los 50 mililitros de leche restante, disolver en ella la gelatina escurrida y verterla en la mezcla anterior removiendo con energía para que no se formen grumos. Incorporar la nata montada poco a poco, cuidando que la preparación conserve el aire y la textura esponjosa. Verter el relleno sobre la base de galleta ya fría y alisar la superficie con una espátula. Llevar al refrigerador un mínimo de cuatro horas, aunque el resultado mejora notablemente si reposa toda la noche.

Trucos para que salga perfecto

El éxito de obtener un pastel que se corta suavemente depende de la temperatura del chocolate cuando se mezcla con el queso. Si está demasiado caliente arruinará la estructura suave de la crema y si está frío hará que se formen las cuerdas las cuales son difíciles de incorporar a la mezcla. Si quieres probar otras combinaciones dulces de texturas deberías echarle un vistazo a la receta de pastel de queso de Filadelfia y de leche condensada.

Variantes de la receta

La versatilidad de este postre permite jugar con los ingredientes según los gustos de cada casa. Quienes busquen un cuerpo más denso y untuoso pueden inspirarse en la clásica tarta queso mascarpone sin horno, que sustituye parte del queso crema por este producto italiano de textura mantecosa.

Otra opción excelente consiste en fusionar ambos mundos reposteros siguiendo las pautas de una tarta de queso mascarpone y filadelfia, logrando un término medio perfecto entre firmeza y suavidad en el paladar.

Con qué acompañar Tarta de chocolate y queso Philadelphia sin horno

Un contraste ligeramente ácido resulta el mejor aliado para acompañar la densidad del chocolate. Un puñado de frutos rojos frescos como frambuesas o arándanos colocados por encima justo antes de servir rompen la monotonía del sabor.

Cómo conservar Tarta de chocolate y queso Philadelphia sin horno

Este postre debe guardarse siempre en el frigorífico, preferiblemente dentro de un recipiente hermético o bien cubierto con film transparente para evitar que la superficie absorba olores de otros alimentos de la nevera. Se mantiene en óptimas condiciones durante tres o cuatro días, conservando intacta la firmeza de la base de galleta.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos (más 4 horas de frío)

Porciones: 8 raciones

Tipo de cocina: Casera / Repostería internacional

Tipo de comida: Postre

Calorías totales aproximadas: 2.850 kcal en total (unas 355 kcal por porción)