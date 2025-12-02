Caldo de Navidad de Karlos Arguiñano: receta fácil y tradicional

El caldo de Navidad de Karlos Arguiñano es uno de esos clásicos que nunca fallan en las mesas festivas. Su aroma, profundo y reconfortante, resume a la perfección la esencia de la cocina casera de invierno. Aunque existen muchas versiones, esta propuesta se inspira en un caldo navideño tradicional, elaborado con ingredientes sencillos pero seleccionados para aportar un sabor equilibrado y festivo. Si buscas un caldo de Navidad receta que realmente conserve el espíritu de la gastronomía familiar, esta guía es perfecta para ti.

Ingredientes del caldo (4–6 personas)

Para obtener un caldo casero para Navidad con sabor auténtico y alegre, necesitarás:

1 carcasa de pollo o gallina

2 alitas de pollo

Un trozo de hueso de jamón

1 puerro

2 zanahorias

1 rama de apio

1 cebolla

1 puñado de garbanzos (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Agua (unos 3 litros)

Arguiñano recomienda no complicarse: ingredientes naturales, poca grasa y un hervor lento. La clave está en extraer el sabor de forma progresiva para conseguir una receta fácil de caldo festivo con resultados de restaurante.

Preparación paso a paso

Limpia y prepara los ingredientes. Lava bien las verduras y corta la cebolla por la mitad. Si usas garbanzos, recuerda ponerlos en remojo la noche anterior. Dora ligeramente los huesos. Aunque no es obligatorio, hacerlo ayuda a potenciar el sabor. Basta con sellarlos unos minutos en una olla con un chorrito de aceite. Añade el agua y las verduras. Incorpora las zanahorias, el puerro, el apio y la cebolla. Cubre con agua fría para que el caldo se vaya construyendo poco a poco. Cuece a fuego lento. Este paso debe durar entre 1 hora y media y 2 horas. Arguiñano insiste siempre en retirar la espuma con una espumadera para que el resultado quede claro y limpio. Cuela y rectifica. Una vez terminado, cuela el caldo y ajusta la sal. Puedes reservar las verduras y la carne para croquetas o rellenos.

El resultado es un caldo profundo, suave y perfecto para preparar una sopa de Navidad Arguiñano con fideos finos, estrellitas o incluso con pelotas de carne, según la tradición de cada casa.

Ideas para acompañar tu caldo navideño

Con esta receta tendrás un fondo imprescindible para abrir tus celebraciones y disfrutar de un caldo navideño tradicional digno de las mejores mesas festivas.