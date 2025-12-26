Cómo cocer el pulpo paso a paso y que quede tierno

Cocer pulpo y conseguir que quede tierno es una de esas técnicas de cocina que parece complicada hasta que se entiende el proceso. No hacen falta ingredientes raros ni trucos extraños, sino respetar el producto y seguir unos pasos muy concretos. Con esta guía, podrás preparar un pulpo perfecto, tanto para servirlo solo como para usarlo en recetas tradicionales.

Elegir y preparar el pulpo

Para un buen resultado, lo más recomendable es usar pulpo congelado o congelarlo previamente en casa durante al menos 48 horas. La congelación rompe las fibras y ayuda a que la carne quede más blanda. Una vez descongelado, se lava bien bajo el grifo y se comprueba que esté limpio por dentro.

Este cuidado previo es tan importante como en otras elaboraciones básicas, igual que cuando aprendemos a cocer alubias o a cocer garbanzos, donde la calidad del ingrediente y la preparación inicial marcan la diferencia.

El agua y la olla adecuada

Utiliza una olla grande y profunda. Llénala solo con agua y llévala a ebullición fuerte. No añadas sal, aceite ni ningún otro ingrediente. El pulpo se cuece únicamente en agua y en su propio jugo, sin interferencias.

Este método sencillo recuerda a técnicas como cocer patatas, donde controlar el punto exacto es más importante que añadir condimentos durante la cocción.

El famoso “asustado” del pulpo

Cuando el agua esté hirviendo, sujeta el pulpo por la cabeza e introdúcelo en la olla durante unos segundos. Sácalo y repite este gesto tres veces. Este paso, conocido como “asustar” al pulpo, ayuda a que la piel no se desprenda y a que las patas se ricen correctamente.

Tras el tercer intento, introduce el pulpo por completo en el agua y comienza la cocción.

Tiempo de cocción

El tiempo depende del tamaño del pulpo, pero como norma general se calcula entre 20 y 25 minutos por kilo. Mantén un hervor constante, no excesivamente fuerte, para que la cocción sea uniforme.

Para comprobar si está en su punto, pincha la parte más gruesa de una pata con un palillo o cuchillo fino. Debe entrar con facilidad, sin resistencia.

El reposo, clave para la ternura

Una vez terminado el tiempo de cocción, apaga el fuego y deja el pulpo reposar dentro del agua caliente entre 10 y 15 minutos. Este paso es fundamental para que la carne termine de relajarse y quede realmente tierna.

Este mismo principio se aplica en mariscos como cocer cangrejos o cocer langosta, donde el reposo mejora notablemente la textura final.

Cortar y servir

Saca el pulpo de la olla, deja que temple ligeramente y córtalo con tijeras de cocina. La sal se añade siempre después de la cocción, nunca antes. A partir de aquí, puedes usarlo para pulpo a la gallega, a la plancha, a la brasa o en ensaladas.

Otras formas de cocer pulpo

Además del método tradicional, existe la opción de cocer pulpo sin agua, una técnica en la que se cocina únicamente con el líquido que suelta el propio molusco. Es una alternativa interesante, aunque requiere más atención y una olla adecuada.

Conclusión

Cocer pulpo y que quede tierno no es cuestión de magia, sino de seguir los pasos correctos: congelación previa, agua hirviendo, tiempos adecuados y un buen reposo final. Siguiendo este proceso, conseguirás un pulpo jugoso, sabroso y perfecto para cualquier receta.

