Recetas con atún en airfryer: ideas fáciles y rápidas

Hay días en los que quieres comer bien, pero sin pasar una hora en la cocina. Ahí es donde el atún y la airfryer hacen equipo perfecto. Rápido, limpio y sin apenas aceite. Y lo mejor: con resultados que sorprenden.

El atún es agradecido. Tanto si lo usas fresco como en conserva, se adapta a casi todo. Y en la freidora de aire queda dorado por fuera, jugoso por dentro y listo en pocos minutos. Si alguna vez has terminado el pescado demasiado seco en el horno o en la sartén, aquí tienes una segunda oportunidad.

Vamos con ideas prácticas, de esas que realmente apetece preparar.

Lomos de atún con especias (la opción rápida de verdad)

Si tienes lomos de atún fresco, ya tienes medio trabajo hecho. Sécalos bien, añade un poco de aceite de oliva con una brocha y espolvorea sal, pimienta y tus especias favoritas. Pimentón, ajo en polvo o incluso un toque de limón rallado funcionan muy bien.

En la airfryer, 8–10 minutos a 180 °C suelen ser suficientes. Aquí el secreto es sencillo: no lo dejes más tiempo “por si acaso”. El atún demasiado hecho pierde gracia. Mejor que quede ligeramente rosado en el centro.

Con una ensalada al lado, tienes comida lista en menos de veinte minutos.

Dados crujientes estilo poke caliente

Corta el atún en trozos, sazónalos y rebózalos ligeramente con sésamo o pan rallado fino. En la freidora de aire tardarán apenas 6–8 minutos en dorarse.

Quedan perfectos para servir sobre arroz, con aguacate y salsa de soja. Si te gusta esa combinación entre interior jugoso y exterior marcado, puedes inspirarte en la idea del Tataki de atún, adaptándolo a un formato más rápido y casero.

Hamburguesas caseras de atún

Aquí entra en juego el atún en conserva. Escúrrelo bien y mézclalo con huevo, pan rallado y un poco de cebolla muy picada. Forma pequeñas hamburguesas y cocínalas unos 10 minutos a 180 °C, dándoles la vuelta a mitad de tiempo.

Son ideales para una cena ligera o para meter en pan integral con tomate y lechuga.

Si prefieres algo aún más sencillo para untar en tostadas o bocadillos, siempre puedes recurrir al clásico Atún en mayonesa, que nunca falla cuando buscas rapidez.

Croquetas de atún sin freír

Sí, también se pueden hacer en airfryer y quedan bastante bien. Si ya tienes la masa preparada o quieres basarte en una receta tradicional como las Croquetas de atún, solo tendrás que formarlas, rebozarlas y pulverizarlas ligeramente con aceite en spray.

En unos 8–10 minutos a 190 °C estarán doradas y listas para servir. No quedan exactamente igual que fritas, pero sí mucho más ligeras.

Por qué funciona tan bien el atún en airfryer

Porque es rápido. Porque ensucias poco. Y porque te permite ajustar el punto con facilidad. El atún es rico en proteínas y aporta grasas saludables, así que bien preparado encaja perfectamente en un menú equilibrado.

Al final, lo importante es esto: tener ideas prácticas que realmente puedas aplicar un martes cualquiera. Y con el atún y la airfryer, eso está más que asegurado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10–15 minutos

Tiempo de cocinado: 8–12 minutos

Porciones: 2–4 personas (según receta)

Información nutricional media (por ración): 250–350 kcal

Calorías totales aproximadas por receta: entre 600 y 1.000 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea / Fusión

Tipo de comida: Plato principal / Aperitivo