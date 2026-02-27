Adiós a las salpicaduras al freír huevos: el truco infalible que me enseñó mi abuela y que es mano de santo

Hay un truco infalible que me enseñó mi abuela que es realmente mano de santo, le podrás decir adiós a las salpicaduras al freír huevos. Uno de los primeros procesos a la hora de aprender a cocinar es hacerlo con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de un proceso que acabará siendo ejemplar.

Un buen huevo frito con un simple pan de pueblo es un manjar en todos los sentidos que realmente no podemos dejar escapar. En especial cuando lo que necesitamos es hacer una comida rápida saludable, el hasta ahora huevo que no se podía comer todos los días, se hace imprescindible. Si bien, a la hora de freír, siempre es mejor evitar este tipo de elementos que pueden perjudicarnos más de la cuenta. Este huevo frito que podemos preparar como un auténtico profesional es una joya que acabará marcando una diferencia importante.

A la hora de freír huevos uno de los mayores miedos estará en colocar estos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con el calor de un aceite que llega a colocarse en niveles altísimos, el miedo a cualquier quemadura es enorme.

Parece que las abuelas eran inmunes a unas temperaturas que estaban fuera de este mundo. En especial si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber qué es lo que puede pasar cuando estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos poner en práctica.

La manera de cocinar dice mucho de las personas y en especial cuando lo que queremos es eliminar ultraprocesados. Nada más natural que un huevo para darle a nuestra cena o comida un toque muy especial, sobre todo si tenemos en cuenta que estaremos ante una combinación de ingredientes esenciales.

Será el momento de empezar a pensar en algunos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada elemento cuenta y puede acabar siendo lo que nos invite a poner en práctica este importante truco.

Este es el truco infalible que me enseñó mi abuela y es mano de santo

Esta manera de freír huevos evita salpicaduras innecesarias. Lo primero que debemos hacer es colocar el aceite a calentar, debe estar muy caliente para conseguir unos huevos fritos que quedarán de lujo con algunos ingredientes que serán esenciales.

Preparamos el huevo poniéndolo antes en un plato para que no nos caiga parte de la casca en la sartén. A continuación, deberemos incorporar un elemento que evitará salpicaduras, una pizca de sal al aceite caliente. Un poco antes de colocar el huevo, lo que hará es que absorba el agua del huevo.

Finalmente ponemos el huevo y descubrimos que lo podemos cocinar al punto sin necesidad de nada más que estos detalles. Te proponemos una receta de huevos fritos para que pongas en práctica este truco, el resultado es un plato realmente sorprendente en todos los sentidos.

Ingredientes:

2 huevos frescos

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de miel

2 rebanadas de pan tostado

Beicon o panceta en lonchas

Pimienta molida

Sal

Como preparar los huevos fritos con miel:

Cascar los huevos en un recipiente para verificar que estén frescos. En una sartén, colocar la mantequilla y calentar a fuego medio. Colocar los huevos en la sartén y rociar cada uno con la cucharada de miel. Sazonar con un poco de sal y pimienta al gusto. Dejar cocinar entre 2 y 3 minutos hasta que la clara del huevo endurezca. Retirar y reservar. En la misma sartén, colocar un par de lonchas de beicon y cubrirlas con un cm de agua. Cocinar a fuego alto, hasta que el agua hierva, en ese momento bajar el fuego y dejar que reduzca el agua. Dorar el beicon en una sartén con una pizca de aceite, hasta que esté crujiente. Retirar y dejar reposar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Servir los huevos fritos con miel sobre rebanadas de pan tostado con guarnición de beicon. Este plato tiene más encanto si se sirve en caliente.

Puedes conseguir un resultado espectacular, con una pizca de buenas sensaciones y una mezcla de ingredientes que seguro te harán descubrir lo mejor de una receta fácil de preparar y deliciosa. Atrévete a probar unos huevos naturales que seguro que te apasionarán en todos los sentidos.