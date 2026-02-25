El verdadero origen de los huevos de Mercadona: vienen cambios importantes

En los últimos años, los consumidores se han vuelto mucho más exigentes en lo que respecta al origen o procedencia de los alimentos, especialmente en productos tan cotidianos como los huevos. De este modo, ya no sólo nos preguntamos el precio, el tamaño o la cantidad que lleva la caja, sino qué sistema de cría hay detrás. Y en este contexto, Mercadona ha querido dejar claro cuál es el origen de sus huevos y qué cambios prepara para los próximos meses, porque lo que hoy se vende en sus lineales no será exactamente lo mismo dentro de un tiempo.

La cadena reconoce que una parte de su oferta todavía procede de gallinas criadas en jaula, un sistema que hasta hace pocos años era la norma en España. Sin embargo, esa realidad está cambiando y Mercadona, que maneja volúmenes enormes, ha querido explicar públicamente en qué punto se encuentra. La respuesta que ha dado es directa y es que el surtido está en transición y la empresa ya trabaja para reducir progresivamente la presencia de huevos de código 3. Este giro no responde a un movimiento publicitario, sino a una transformación estructural del mercado. Las grandes distribuidoras saben que el consumidor ya no compra únicamente por precio; busca información, compara y exige claridad sobre el origen del producto. Por eso la empresa ha decidido explicar cuál será su hoja de ruta y cómo afectará a lo que se verá en las estanterías a corto y medio plazo.

Qué huevos vende Mercadona hoy y qué está a punto de cambiar

A día de hoy, el cliente puede encontrar en Mercadona huevos procedentes de varios sistemas de cría: ecológicos (código 0), camperos (código 1), de gallinas en suelo (código 2) y los que todavía proceden de jaula (código 3). La cadena no oculta esta variedad y de hecho remite a los compradores al código impreso en la cáscara, que es obligatorio en toda la UE y permite identificar el origen de forma inmediata.

Lo que sí cambia es la proporción de cada tipo. Mercadona confirma que el objetivo es incrementar el peso de los sistemas alternativos y desplazar de forma gradual los huevos de jaula. Esta transición afecta al conjunto del surtido y también a cómo trabajan los proveedores, que deben reformar instalaciones y asumir nuevos estándares.

Uno de los retos más importantes es el volumen. Mercadona es uno de los mayores distribuidores de huevos del país, y cualquier variación en la oferta repercute directamente en granjas, centros de clasificación y empresas de transporte. Por eso el proceso está planificado para varios años dado que cambiar el sistema de cría sin afectar al abastecimiento es, en términos logísticos y económicos, una operación compleja.

Qué supone para los proveedores y por qué no es un cambio inmediato

La cadena trabaja con productores de larga trayectoria que deberán adaptar naves y sistemas de manejo para cumplir con los nuevos estándares. No estamos ante un simple cambio de etiqueta ya que las granjas deben reorganizar espacios, introducir nuevas tecnologías de ventilación, ampliar zonas de movimiento y reforzar controles de higiene. En algunos casos, la reforma exige paralizar parte de la producción, lo que obliga a planificar con meses de antelación.

Mercadona explica que este proceso es imprescindible para alinearse con la tendencia europea, pero insiste en que debe hacerse sin comprometer la regularidad del producto. Si la transición fuera brusca, podría provocar desabastecimiento o precios inasumibles para una cesta de la compra que ya ha sufrido subidas importantes en otros alimentos.

Los proveedores, por su parte, reconocen que la inversión es elevada. Adaptar una granja a un modelo sin jaulas puede requerir millones de euros, y la reconversión debe realizarse sin interrumpir la producción. Aun así, el sector avícola coincide en que es un movimiento necesario para responder a la demanda social y para competir en un mercado en el que los sistemas alternativos tienen cada vez más protagonismo.

Cómo identificar el origen y el método de cría

La forma más sencilla de saber qué está comprando el consumidor es mirar el primer dígito del código impreso en el huevo. Es un sistema común en toda Europa y no depende de marcas ni de supermercados:

0 – Ecológico

1 – Campero

2 – Gallinas en suelo

3 – Gallinas en jaula

Mercadona recuerda que este código se mantiene mientras el surtido evoluciona y que el cliente puede comprobar el método de cría sin necesidad de buscar etiquetas adicionales. A medida que avance la transición hacia sistemas alternativos, la presencia de códigos 0, 1 y 2 será mayor, hasta que el código 3 quede reducido a mínimos o desaparezca por completo. Esta información no sólo sirve para elegir un producto concreto, sino para anticipar cómo quedará configurado el lineal en los próximos años. Las cadenas que venden grandes volúmenes, como Mercadona, condicionan la oferta general del mercado así que si aumentan los pedidos de huevos camperos o de suelo, más productores invertirán en ese tipo de crianza.