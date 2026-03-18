Simeone no teme al Barcelona en Champions: «Cuando más nos enfrentamos hay menos miedo»

Simeone acabó arrodillado por el gol de Hancko y con su equipo arrolidando al Tottenham. El Atlético selló el billete a cuartos de final de Champions tras anotar dos goles que invalidaron los tres tantos del equipo inglés.De nada sirvió el gol definitivo de Xavi Simons. Partido para el Tottenham, eliminatoria para el Atlético, que se cita en cuartos con el Barcelona.

«Siempre robo cosas de la gente que me acompañó y nos dio mucho. Germán Burgos nos decía que hay que jugar amistosos contra el Barça, contra el Madrid, contra el Bayern… Cuanto más juegas contra ellos, menos miedo tienes. Esto no significa que vayamos a ganar o no, pero jugando más seguido tenemos más posibilidades», aseguró Simeone.