Shakira, Maná, J Balvin y Belinda abren el Mundial 2026 con una fiesta en la ceremonia de inauguración en el estadio Azteca

El Mundial 2026 ya ha empezado y lo ha hecho con una fiesta a la altura de lo que será la mayor fiesta del fútbol vivida nunca. 104 partidos, 39 días de competición y un total de 48 selecciones en tres países diferentes. En el estadio Azteca de Ciudad de México ha tenido lugar el pistoletazo de salida y, antes del primer partido, entre México y Sudáfrica. Tercer mundial del Azteca, tras albergar los de 1970 y 1986. Entonces, reinaron Pelé y Maradona, casi nada, queda por ver quién lo hará en este.

Por el momento, quien ha reinado ha vuelto a ser Shakira. La colombiana vuelve a ser la intérprete de la canción oficial del Mundial, poniéndole voz a la mayor fiesta del fútbol. Aunque antes de ella, aparecía la banda más famosa del país, Maná. Tras ello, llegó el turno de Danny Ocean, Burna Boy y J Balvin con Ryan Castro, antes de dar paso a Belinda, que cantó con el grupo de cumbia Los Ángeles Azules.

Pero el momento más álgido de la fiesta llegó con el Dai Dai de la colombiana. Shakira, como ya hiciera con el Waka Waka, que se convirtió en todo un himno, ha cantado en el legendario estadio mexicano. Ante más de 80.000 espectadores, Shakira daba el definitivo pistoletazo al Mundial de 2026, el de México, Canadá y Estados Unidos. El Mundial más grande de la historia.

México y Sudáfrica abren el Mundial

Pirotecnia para despedir esta fiesta, en la que una réplica gigante del trofeo más deseado presidía en el centro del campo, donde se ubicaba el escenario. Tras ello, saltaban a calentar los jugadores de México y Sudáfrica, los verdaderos protagonistas de este jueves. Pero quedaba más.

Instantes antes de que aparecieran, ya dispuestos a jugar, la totalidad de los futbolistas de las dos selecciones, aparecía Salma Hayek, embajadora de México en este Mundial. Tras unas palabras dando la bienvenida a todo el mundo a esta Copa del Mundo, llegaba una de las últimas actuaciones, la de Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, EJAE y David Guetta.

Después de que la actriz y embajadora entregara en el palco presidencial –donde no estaba Claudia Sheinbaum– a Gianni Infantino, saltaban los futbolistas al terreno de juego. Tenía lugar entonces una de las grandes novedades de este Mundial: la de la ceremonia renovada de los himnos nacionales.

Dos banderas gigantes aparecían cubriendo casi la totalidad del medio campo. Los dos equipos, con titulares y suplentes incluidos, formaban en el círculo central y entonces llegaba la interpretación de los himnos. En representación del país anfitrión, Alejandro Fernández interpretaba el himno nacional mexicano, mientras que Tyla hacía lo propio con el de Sudáfrica. El mismo partido que el que abría el Mundial 2010, sólo que intercambiando los anfitriones. Terminaba por fin la espera. Comenzaba el fútbol. El Mundial 2026 arrancaba en el Azteca.