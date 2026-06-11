Inauguración del Mundial 2026, en directo | Sigue en vivo online la ceremonia, actuaciones y horario del México – Sudáfrica hoy

Se acabó la espera. Ya es una realidad. El Mundial 2026 arranca por todo lo alto con el partido inaugural que disputarán las selecciones de México y de Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca, que es el campo que más encuentros de ha albergado de las Copas del Mundo. El espectáculo estará asegurado en este choque que servirá para dar el pistoletazo de salida a lo que será un torneo vibrante y frenético repartido por tres países diferentes. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que suceda en el México – Sudáfrica.

México – Sudáfrica, en directo

El grupo A del Mundial 2026

Este México – Sudáfrica corresponde a la jornada 1 del grupo A del Mundial 2026 y en la madrugada de este jueves 11 al viernes 12 de junio se jugará el otro choque de este cuadro, que sería el Corea del Sur – República Checa. Se trata de un grupo en el que hay bastante igualdad y en el que puede ocurrir de todo, aunque es cierto que la Tricolor, dirigida por Javier Aguirre, es la gran favorita para estar en los dieciseisavos de final, teniendo el factor de jugar en su país al ser una de las anfitrionas.

¿España será campeona?

Todos los españoles soñamos con ver a la selección de nuestro país volver del Mundial 2026 con la segunda estrella en el pecho. Obviamente, todos sabemos que no va a ser nada fácil, pero estos días hemos podido ir haciendo nuestras cábalas y ver coincidencias que sucedieron en 2010. Por ejemplo, el famoso videojuego de EA Sports ha adivinado todos estos años quién saldría campeón y en esta edición de la Copa del Mundo ha dado a España. Este México – Sudáfrica fue el choque inaugural en 2010, torneo que acabaría ganado el equipo dirigido, por aquel entonces, por Vicente del Bosque.

¡¡Comienza el Mundial 2026!!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del México – Sudáfrica que corresponde a la jornada 1 del grupo A del Mundial 2026, pero que también significa que es la inauguración de esta Copa del Mundo. El Estadio Ciudad de México, conocido por todos como el Estadio Azteca, será el escenario donde se dará el pistoletazo de salida a este torneo que promete ser apasionante y que se extenderá durante más de un mes con 48 selecciones intentando coronarse cuando todo concluya en Estados Unidos.