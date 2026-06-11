Inauguración del Mundial 2026, en directo | Sigue en vivo online la ceremonia, actuaciones y horario del México – Sudáfrica hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del México - Sudáfrica de inauguración del Mundial 2026
Selección de México para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas...
Así es la selección de Sudáfrica en el Mundial 2026: convocados, la camiseta, calendario...
Se acabó la espera. Ya es una realidad. El Mundial 2026 arranca por todo lo alto con el partido inaugural que disputarán las selecciones de México y de Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca, que es el campo que más encuentros de ha albergado de las Copas del Mundo. El espectáculo estará asegurado en este choque que servirá para dar el pistoletazo de salida a lo que será un torneo vibrante y frenético repartido por tres países diferentes. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que suceda en el México – Sudáfrica.
México – Sudáfrica, en directo
El grupo A del Mundial 2026
Este México – Sudáfrica corresponde a la jornada 1 del grupo A del Mundial 2026 y en la madrugada de este jueves 11 al viernes 12 de junio se jugará el otro choque de este cuadro, que sería el Corea del Sur – República Checa. Se trata de un grupo en el que hay bastante igualdad y en el que puede ocurrir de todo, aunque es cierto que la Tricolor, dirigida por Javier Aguirre, es la gran favorita para estar en los dieciseisavos de final, teniendo el factor de jugar en su país al ser una de las anfitrionas.
¿España será campeona?
Todos los españoles soñamos con ver a la selección de nuestro país volver del Mundial 2026 con la segunda estrella en el pecho. Obviamente, todos sabemos que no va a ser nada fácil, pero estos días hemos podido ir haciendo nuestras cábalas y ver coincidencias que sucedieron en 2010. Por ejemplo, el famoso videojuego de EA Sports ha adivinado todos estos años quién saldría campeón y en esta edición de la Copa del Mundo ha dado a España. Este México – Sudáfrica fue el choque inaugural en 2010, torneo que acabaría ganado el equipo dirigido, por aquel entonces, por Vicente del Bosque.
¡¡Comienza el Mundial 2026!!
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del México – Sudáfrica que corresponde a la jornada 1 del grupo A del Mundial 2026, pero que también significa que es la inauguración de esta Copa del Mundo. El Estadio Ciudad de México, conocido por todos como el Estadio Azteca, será el escenario donde se dará el pistoletazo de salida a este torneo que promete ser apasionante y que se extenderá durante más de un mes con 48 selecciones intentando coronarse cuando todo concluya en Estados Unidos.
Sudáfrica
Vuelve la tranquilidad y en un rato los futbolistas saltarán a calentar al césped, por lo que toca conocer más a la selección de Sudáfrica en el Mundial 2026. ¿Quién es el seleccionador? ¿Quiénes son sus estrellas? ¿Cuál es su calendario? Pincha en el enlace para descubrirlo todo.
Cuándo es la final del Mundial 2026
Hoy se da el pistoletazo de salida al Mundial 2026 y ya muchos aficionados se preguntan cuándo será la gran final en la que todos esperamos ver a España conquistando la segunda estrella. El encuentro definitivo será el domingo 19 de julio en Nueva York.
Dónde ver la ceremonia inaugural del Mundial hoy
Todos los que quieran disfrutar de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 pueden hacerlo por televisión por La1 o por Dazn. En la web de OKDIARIO te ofrecemos gratis en vivo online y en streaming todo lo que está ocurriendo en el Estadio Azteca. Estaba cantando J Balvin, pero ha terminado y llega ¡¡el turno de Shakira!!
A qué hora es la ceremonia de apertura del Mundial
Hace unos minutos ha comenzado la ceremonia de apertura del Mundial 2026, por lo que estamos disfrutando ya del espectáculo que han montado en México. El mítico grupo Maná comenzó cantando y luego le llegó el turno Danny Ocean y ahora está Belinda.
El discurso… y actúa Maná
Ha sido una mujer la encargada de dar un pequeño discurso en el Estadio de Ciudad de México ante decenas de bailarines con trajes aztecas y otros con colores dorados haciendo la forma de la Copa del Mundo. ¡¡Empieza cantando Maná!!
A qué hora canta Shakira en el Mundial
¡Comienza la ceremonia en el Estadio Azteca de México! En breves momentos le llegará el turno a la artista colombiana, que interpretará ese Dai Dai, que es la canción oficial del Mundial 2026.
Sudáfrica
La selección africana ya ha llegado al Estadio Azteca y lo ha hecho con sus futbolistas bailando. Desde el primer día ya vamos viendo cosas diferente a lo que estamos acostumbrados. ¡Esto es el Mundial 2026!
México
A la espera de que empiece la ceremonia de celebración vamos a ir conociendo a los combinados nacionales que juegan hoy. Aquí te presentamos a la selección de México, que tiene a Javier Aguirre como entrenador. En su plantilla, un mito como el Memo Ochoa o jugadores de la Liga como Álvaro Fidalgo u Obed Vargas.
¡Una hora y media!
Empieza la cuenta atrás para el comienzo del Mundial 2026, que se inaugurará en el Estadio Azteca con este apasionante México – Sudáfrica. Vamos a ver qué nos tiene preparado la FIFA para este arranque de la Copa del Mundo.
Alineación de México
Ya conocemos el once de la Tricolor que dirige Javier Aguirre. Esta es la alineación oficial de México hoy contra Sudáfrica: Rángel; Montes, Vásquez, Reyes, Gallardo; Lira, Fidalgo, Gutiérrez; Alvarado, Quiñones, Raúl Jiménez.