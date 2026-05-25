¿Cuándo es el primer partido de España en el Mundial 2026?

España ya está preparada para comenzar el camino del Mundial. Después de conocerse la lista definitiva de Luis de la Fuente con los 26 jugadores elegidos, la Roja arrancará la máxima competición de fútbol. La selección viajará a Estados Unidos, Canadá y México en busca de la segunda estrella el próximo 19 de julio. Para ello, todo pasa por la primera piedra, que es ganar el primer partido.

Aunque el Mundial comienza el 11 de junio, España disputará dos partidos amistosos antes. Primero en Coruña ante Irak el 4 de junio y luego el 8 ante Perú en México. Después llegará el gran debut de nuestra selección. La Roja fue emparejada en el grupo H, donde tendrá que enfrentarse a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. El primer partido de España en el Mundial se jugará el próximo lunes 15 de junio contra Cabo Verde a las 18:00 hora peninsular en Atlanta.

Cuándo juega España en el Mundial 2026 de la FIFA

España jugará primero la fase de grupos, el H, donde se medirá ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Primero se enfrentará a Cabo Verde el lunes 15 de junio a las 18:00 horas. Después, la Roja jugará ante Arabia Saudí el viernes 21 de junio a la misma hora. Por último, España jugará frente a Uruguay el viernes 26 de junio a las 03:00 horas.

En caso de clasificarse a las eliminatorias, en función de cómo quede el cuadro final, tendrá un calendario u otro con la mirada puesta en llegar a la gran final el domingo 19 de julio.

Los rivales de España para el Mundial 2026

Después de enfrentarse a Irak y Perú en partidos amistosos, España se enfrentará en fase de grupos del Mundial a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, correspondiente al Grupo H. Una fase en la que España aspira a quedar primera de grupo para tener un cuadro más asequible para llegar a la final.