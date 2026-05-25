Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La huelga médica contra el nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García se ha convertido ya en el mayor conflicto sanitario en España. Tras 25 jornadas de paros en la Comunidad de Madrid, el balance refleja más de 215.000 consultas suspendidas, más de 10.000 cirugías aplazadas y un impacto económico que supera los 16 millones de euros, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

El conflicto, lejos de desinflarse, ha endurecido aún más el enfrentamiento político y profesional alrededor de la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien sindicatos médicos y dirigentes del Partido Popular acusan de «bloquear» cualquier negociación real mientras la sanidad pública sigue deteriorándose y las listas de espera aumentan. «Ha traicionado a sus colegas y a toda la sanidad española», aseguran.

Más de 215.000 consultas perdidas y una huelga enquistada

Los médicos llevan meses protestando contra el borrador del nuevo Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Los facultativos consideran que el texto no reconoce las singularidades de la profesión médica y denuncian que mantiene problemas históricos como las guardias obligatorias de 24 horas, la sobrecarga asistencial o la falta de mejoras salariales específicas.

La Comunidad de Madrid cifra ya el impacto acumulado de las jornadas de huelga en más de 10.000 cirugías suspendidas, más de 21.000 pruebas diagnósticas canceladas y más de 200.000 consultas perdidas. El coste económico supera los 15,7 millones de euros y continúa creciendo semana tras semana.

A ello se suma el efecto directo sobre miles de pacientes que han visto retrasadas revisiones, operaciones o pruebas diagnósticas en hospitales y centros de salud del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

«Mónica, traidora»: la ruptura con parte de los médicos

La tensión ha alcanzado un nivel especialmente simbólico porque buena parte de las críticas proceden de sectores médicos que años atrás veían en Mónica García una figura cercana al activismo sanitario. Médica anestesista de profesión y miembro de Más Madrid, la actual ministra construyó buena parte de su perfil político alrededor de la defensa de la sanidad pública.

Sin embargo, las protestas de los últimos meses han mostrado una ruptura evidente entre la ministra y el colectivo facultativo. En las manifestaciones celebradas en Madrid se escucharon consignas como «Mónica García, dimisión» o «Mónica, traidora», mientras miles de médicos exigían un Estatuto propio y acusaban al Ministerio de ignorar sus reivindicaciones.

Desde el Partido Popular madrileño han endurecido su ofensiva política. Dirigentes regionales sostienen que García «ha traicionado a sus compañeros» y la acusan de haber pasado «de las pancartas a imponer un modelo sin consenso». La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha pedido públicamente la suspensión de la tramitación del Estatuto Marco o la dimisión de la ministra por «falta de liderazgo y capacidad de negociación».

El principal reproche: no sentarse a negociar

El núcleo del conflicto está en la falta de acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos convocantes de la huelga, especialmente CESM y Amyts. Los médicos denuncian que Sanidad mantiene reuniones formales, pero sin voluntad real de modificar aspectos clave del texto.

Para los sindicatos, el Estatuto Marco sigue sin reconocer la especificidad médica, no resuelve el problema de las guardias obligatorias y tampoco afronta el déficit estructural de profesionales que arrastra la sanidad pública.

La ministra, por su parte, defiende que el nuevo Estatuto incorpora avances históricos, como mejoras en conciliación, reducción progresiva de jornadas o mayor estabilidad laboral. Además, rechaza crear un estatuto exclusivo para médicos al considerar que rompería la cohesión del sistema sanitario.

Sin embargo, sus explicaciones no han logrado rebajar la tensión. Los sindicatos consideran que el Ministerio intenta cerrar la reforma sin consenso mientras la huelga continúa ampliando su impacto sobre hospitales y centros de salud en los últimos meses.

Un conflicto que ya golpea a la sanidad pública

El enfrentamiento llega en un momento especialmente delicado para el sistema sanitario español. La presión asistencial, las dificultades para cubrir plazas médicas, el envejecimiento de las plantillas y el aumento de las listas de espera ya tensionaban el sistema antes del inicio de la huelga.

En este contexto, distintos sectores médicos alertan de que prolongar el bloqueo puede terminar dañando todavía más la confianza de los profesionales en la sanidad pública. Algunos sindicatos advierten incluso de un incremento de fugas hacia la medicina privada o hacia otros países europeos con mejores condiciones laborales.