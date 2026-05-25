El Hospital Quirónsalud San José amplía su cartera de servicios con Oncología

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Con el fin de ofrecer una atención más completa y cercana a sus pacientes el Hospital Quirónsalud San José incorpora a su cartera de servicios la Oncología con una nueva consulta a cargo de la Dra. Clara Olier Gárate, experta en cáncer de mama, cánceres ginecológicos y consejo genético, aunque en la consulta se atenderán todo tipo de tumores.

Tal y como destaca la doctora Olier, “vamos a desarrollar acciones de orientación y diagnóstico de los pacientes oncológicos con el fin de conocer la neoplasia y el estado de extensión del tumor, gracias a lo cual podremos realizar una planificación terapéutica que se traducirá en tratamientos antitumorales específicos y un manejo integral de nuestros pacientes; además, la pertenencia de nuestro Hospital a One Oncology Madrid, les garantiza una asistencia de la máxima calidad».

El cáncer en España

El cáncer es una de las principales causas de morbi-mortalidad en España, aunque tanto la tasa de supervivencia como la calidad de vida de los pacientes continúan mejorando gracias a la investigación, a la mejora de la detección precoz, a la reducción del riesgo y a los avances en los tratamientos oncológicos.

Según el Informe “Cifras del cáncer en España. Año 2026” de la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que este año se diagnosticarán en nuestro país más de 300.000 nuevos casos de cáncer, casi 169.000 en hombres y más de 133.000 en mujeres.

Teniendo en cuenta ambos sexos, los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2026 serán los de colon y recto, pulmón, próstata y vejiga.

En hombres los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2026 serán los de próstata, colon y recto, pulmón y vejiga, y en mujeres los de mama y los de colon y recto.

En las últimas décadas el número absoluto de cánceres diagnosticados en España ha aumentado debido fundamentalmente al aumento de la población, el envejecimiento (la edad es un factor de riesgo fundamental), la exposición a factores de riesgo (tabaco, alcohol, contaminación, obesidad y sedentarismo, entre otros) y, en algunos tipos de cáncer, como el cáncer colorrectal y los de mama, cérvix o próstata, la generalización de los programas de detección precoz, que si bien suelen provocar un aumento en el número absoluto de casos, permiten disminuir al mismo tiempo su gravedad.

Incidencia del cáncer en adultos jóvenes

En los últimos años existe una preocupación creciente por el incremento de la incidencia del cáncer en adultos jóvenes (entre 20 y 39 años). La Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) estima que en 2026 se diagnosticarán más de 8.000 nuevos casos de cáncer entre este grupo, alrededor de 3.400 en hombres y de 4.800 en mujeres. El cáncer de mama supondrá en torno al 20% de los casos y el de tiroides el 13,5%.

One Oncology Madrid

One Oncology Madrid es un programa asistencial integral, de excelencia y centrado en el paciente con cáncer, puesto en marcha por Quirónsalud en su red de hospitales privados de la Comunidad de Madrid: los hospitales universitarios Quirónsalud Madrid (Pozuelo de Alarcón), La Luz y Ruber Juan Bravo, el Hospital Ruber Internacional y los hospitales Quirónsalud San José, Sur (Alcorcón) y Valle del Henares (Torrejón de Ardoz), apostando por un modelo trasversal pivotado sobre un único departamento de Oncología para todos los centros del programa.

Así, el proyecto diseña un nuevo marco asistencial que unifica equipos, criterios y procesos, garantizando que cualquier paciente, acuda al hospital que acuda, reciba la máxima calidad asistencial y permitiendo que puedan beneficiarse de la experiencia, el conocimiento y la tecnología del conjunto del Grupo. Los diferentes hospitales de la red atenderán a los pacientes oncológicos de una manera integrada, con una infraestructura tecnológica común y equipos de especialistas altamente cualificados por tipo de enfermedad que trabajan de forma coordinada en toda la red, acercando la mejor oncología posible a cada paciente, esté donde esté.