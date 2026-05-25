Detenido un trabajador de una residencia de mayores por robos a residentes con problemas cognitivos

Un varón de origen salvadoreño y 39 años de edad ha resultado detenido por agentes del puesto de la Guardia Civil de Moncada (Valencia) como supuesto autor de robos de joyas y relojes a personas que habitan una residencia de mayores ubicada en la comarca de la Huerta Norte. La Guardia Civil imputa al detenido los presuntos delitos de hurto, robo con violencia, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena. Todo ello, según ha informado la Guardia Civil.

El delito de allanamiento de morada se imputa al detenido porque la residencia en que habitan los mayores está considerada como su domicilio habitual. Y el de quebrantamiento de condena porque sobre él constaba una orden judicial anterior de aproximación y entrada a cualquier centro geriátrico.

La investigación arrancó tras la muerte de uno de los residentes. Sus familiares echaron de menos entre sus pertenencias un reloj. Fue a raíz de este hecho como se pudo constatar que había más víctimas por hechos similares al que sirvió de arranque a la investigación.

Los robos tenían un patrón común. Las víctimas eran pacientes con deterioro del sistema cognitivo, lo que dificultaba que los perjudicados pudieran darse cuenta de que les quitaban sus pertenencias. Varios de los robos se producían en el interior de las habitaciones de los residentes que, legalmente, tienen la consideración de domicilios.

Con las imágenes de seguridad de las cámaras instaladas por la empresa y su intensa colaboración con los investigadores, estos últimos pudieron identificar a un trabajador como autor de los robos.

De todos los incidentes que la Guardia Civil ha investigado en torno a este mismo caso, destaca uno. en el que el ahora detenido abordó con violencia a un residente, tapándole la boca para evitar que pidiera auxilio, según fuentes del propio Instituto Armado.

La detención del sospechoso ha sido completa, porque había abandonado su puesto de trabajo y no constaba con domicilio conocido. Las diligencias en torno al caso han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Paterna (Valencia) Plaza Número 2.

Se da la circunstancia de que hace ahora cuatro años, en mayo de 2022, también agentes de la Guardia Civil detuvieron a una empleada de una residencia de mayores de la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig por sustraer joyas a 3 de las ancianas de la citada residencia. Según informó entonces la Guardia Civil.

En noviembre de 2024, un ex empleado de una residencia de ancianos de Zaragoza fue detenido, en este caso por la Policía Nacional, por vaciar presuntamente la cuenta bancaria de una de las residentes. El hombre de 43 años habría sustraído casi 30.000 euros en total por medio de grandes retiradas de su cuenta y transferencias a terceros sin su autorización.