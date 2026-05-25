Christian Gálvez ha dado un paso al frente en su vida y, sobre todo, en su fe. Tal y como ha contado en innumerables ocasiones el comunicador, conocer a Patricia Pardo no solo fue encontrar a la mujer de su vida, sino también una nueva forma de vivir la religión. Precisamente, el matrimonio este fin de semana se ha convertido en protagonista de la actualidad y no por el cumpleaños de Gálvez, que hace unos días cumplió años, sino porque ha dado un paso muy importante en su relación con Dios.

Christian Gálvez recibe la confirmación

Desde que conociera a Patricia, Christian ha tenido una sed insaciable de querer acercarse más a Jesús de Nazaret. Por ello, durante estos años ha investigado aún más si cabe sobre los testimonios de los discípulos del Hijo de Dios. Todo ello ha supuesto que el presentador, junto a su mujer, ahora haya visto los frutos de su evangelización. Hace unos días trascendió que el matrimonio será el encargado de conducir el acto central de la visita del Papa León XIV en Madrid —que tendrá lugar el próximo lunes 8 de junio en el Santiago Bernabéu—.

Sin embargo, y antes de que Gálvez y Pardo tengan este cara a cara con el sucesor de Pedro, han vivido un día cuando menos emotivo y religioso. Tal y como ha adelantado Marta Riesco en exclusiva, Christian ha recibido el sacramento de la confirmación y ha sido su mujer la encargada de ejercer como madrina.

Tal y como ha contado la colaboradora, Christian Gálvez recibió la confirmación el pasado viernes a las 19:00 horas de la tarde en la Nueva Iglesia de Santa Cruz de Liáns, en A Coruña.

Además, la que fuera reportera en El programa de Ana Rosa ha mostrado un vídeo en el que Gálvez tuvo un papel muy importante durante la celebración de la Eucaristía. «Te damos gracias por el próximo viaje a España del Papa León, a quien acompañaremos desde nuestras parroquias y desde el escenario del Bernabéu», dijo el presentador desde el púlpito. «Derrama tu espíritu santo sobre todas las personas que se encuentren con él, que esta visita renueve nuestra fe, que nos impulse a ser constructores de paz», dijo.

Asimismo, este fin de semana el presentador no solo ha sido bendecido con la unción del Espíritu Santo, sino que «tuvo el honor de dar el pregón de la parroquia Cristo de la Paz, en Carabanchel, con motivo de su 50 aniversario»: «No hablaré de una parroquia cualquiera. Hablaré de una casa. De su comunidad. De personas que, desde la sencillez, llevan años haciendo barrio, Iglesia y familia».

Con este importante paso en su vida espiritual, Christian Gálvez confirma el profundo cambio personal que ha experimentado en los últimos años junto a Patricia Pardo. Una etapa marcada por la fe, la familia y su creciente implicación religiosa que, ahora, alcanza uno de sus momentos más significativos con la recepción del sacramento de la confirmación. Todo ello apenas unos días antes de vivir otro momento histórico para ambos: su participación en el gran acto que protagonizará el Papa León XIV en Madrid, una cita que, sin duda, afrontarán desde una emoción y una conexión con la Iglesia más fuertes que nunca.