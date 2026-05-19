Hablamos con Christian Gálvez en su 46º cumpleaños: «No vamos ni a salir»

Christian Gálvez está de celebración. Este martes, 19 de mayo, cumple 46 años y lo hace en uno de los momentos más plenos de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. En su faceta más íntima, vive una etapa de felicidad junto a Patricia Pardo, con quien está formando una familia y a la que él mismo ha definido como la mujer que le ha robado el corazón. En lo profesional, el presentador continúa siendo un rostro muy activo de la televisión. Está completamente volcado en La tarde de Telemadrid, el espacio de actualidad que conduce y, al mismo tiempo, continúa desarrollando su faceta como escritor, terreno en el que acaba de publicar su último libro, titulado He vencido al mundo.

Con este contexto, no es de extrañar que su cumpleaños llegue cargado de felicidad, ilusión y compromisos laborales. Y de hecho, él mismo se lo ha contado así a COOL. Y es que celebrará este día tan especial rodeado de su familia, pero sin dejar a un lado sus responsabilidades profesionales, combinando así trabajo y momentos personales en una jornada que promete ser tan intensa como significativa.

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«Mi mujer trabaja y yo también. O sea que no pensaba hacer absolutamente nada. Y este fin de semana también trabajo, porque tengo la Feria del Libro de San Lorenzo de El Escorial, donde voy a estar firmando el sábado 23 de mayo», contaba. Añadía que, debido a sus compromisos, lo celebrará en casa con la familia, un plan que suelen repetir año tras año y que les gusta mucho. «Además, no vamos ni a salir. Que somos de esas personas que justo en estas fechas tan señaladas preferimos hacerlo así, en casita. […] Pero vamos, que es lo mismo que hacemos todos los años. Lo celebramos en casa a gustito, guay y con la familia. […] Nos gusta mucho hacerlo así porque somos muy hogareños. Lo llevamos haciendo así muchísimo tiempo», confesaba.

Por otro lado, haciendo balance, Christian también ha asegurado a este medio que este último año ha sido muy positivo en muchos sentidos. «Estoy feliz en familia, estoy feliz en el curro, estoy feliz con los libros. Estoy feliz en general porque es que todo está bien», destacaba. «En el momento en el que uno está en paz, hace lo que le gusta y puede dedicar el tiempo a la familia… Yo creo que en ese sentido todo está hecho. Y claro, estoy muy feliz y muy a gustito», añadía.

Es por ello por lo que, de cara al año que viene, Christian tiene claro que lo único que quiere es que todo siga igual. «Como se suele decir: ‘madrecita, madrecita, que me quede como estoy’. El año que viene yo quiero seguir haciendo lo mismo. Poder decidir dónde trabajar, cómo trabajar, con quién trabajar, qué escribir… Y sobre todo, dedicarle tiempo a mi familia, que es lo que más importa en esta vida», concluía.