7 árboles frutales cuyas raíces no dañarán el pavimento de tu jardín, perfectos para espacios pequeños

¿Cuáles son los mejores árboles frutales para plantar en un jardín? Si durante esta primavera quieres aventurarte a plantar un pequeño árbol en casa, tienes que tener en cuenta que sea de un tamaño «mini» para que las raíces no se puedan llevar por delante el pavimento de la casa. Por ello, es recomendable seguir varios consejos que te exponemos a continuación en este artículo.

Con el mes de mayo y la primavera también llega el aumento de las temperaturas y, lo que es más importante, los días más largos. Por ello, esta es la época perfecta para convertirte en un jardinero y plantar desde hortalizas a árboles frutales. El adiós a las bajas temperaturas que hielan la tierra y afectan a las raíces de las plantas se acaba con la llegada del buen tiempo y, por ello, son en estas fechas cuando se recomienda llevar a cabo la plantación.

Plantar árboles frutales en el jardín puede ser palabras mayores, pero si tienes espacio y te lo puedes permitir, puedes llevar a cabo esta tarea siguiendo una serie de consejos. El primero es indispensable: cuando compres las semillas, tendrás que fijarte en que es una variedad mini. Este es el primer paso para evitar que tenga un crecimiento no apto para tu espacio.

Consejos para plantar árboles frutales

También es recomendable hacer una poda de contención para que el sistema de raíces no se extienda y para evitar que estas raíces arrasen con el pavimento; se puede añadir una barrera de contención en la zona que colinda con el suelo de casa. Suele funcionar bien el polietileno de alta densidad. Esto te evitará un susto y tener que hacer otra gran inversión en el suelo de casa.

Después están los consejos básicos, como plantar en el lugar de la casa en el que dé más el sol, cavar un hoyo que sea el triple de ancho que el cepellón y que sea 1,5 veces más profundo. Esto será vital para que el árbol tenga espacio para crecer. A la hora de plantar, siempre se recomienda mejorar la tierra y ubicar el árbol en el centro del hoyo. Importante: el injerto, que se denomina así a la unión de la base del tronco, nunca tendrá que estar enterrado porque esto matará al árbol.

7 árboles frutales para plantar

A la hora de plantar árboles frutales, hay que tener en cuenta los tipos correctos para que las raíces no puedan dañar el pavimento de la casa. Estos son los siete que puede elegir, según recomiendan los expertos en jardinería:

Naranjo Higuero enano Manzano mini Limonero Melocotonero mini Naranjo chino Granado mini

Si plantas uno de estos árboles en casa, lo normal es que sus raíces no dañen el pavimento, suelos o los cimientos del hogar. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, sus raíces permanecen intactas con el paso del tiempo y eso hace que no crezcan lo suficiente como para dañar el suelo. Otra buena opción también es plantar algunos árboles cítricos o granados en macetas grandes para evitar que sus raíces puedan romper el suelo de tu jardín.

Además de los frutos que podrás recoger a partir de esta época, plantar un árbol frutal en el jardín también le dará un toque perfecto a tu hogar durante el verano.