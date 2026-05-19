La estrategia fallida de Visma con el maillot de Vingegaard para la contrarreloj del Giro de Italia

El Giro de Italia afronta este martes una de sus etapas clave en la pelea por la general. Una contrarreloj de 42 kilómetros, de esas que ya no se ven, en la que Jonas Vingegaard tiene una gran oportunidad para dar un paso de gigante hacia vestirse de rosa. Su equipo, el Visma-Lease a bike, lo sabe de sobra, por lo que habían diseñado una estrategia de cara a esta décima etapa. Sin embargo, el plan no salió de la manera esperada.

Sin opciones de que el danés se vistiera con la maglia rosa de líder desde la quinta etapa, en la que el portugués Eulalio se puso al frente de la general, el equipo esperaba poder aprovechar al máximo la contrarreloj con un traje especial para el principal favorito en este Giro. El traje que les proporciona su socio Nimbl cuenta con unas condiciones aerodinámicas que le permitirían darle un plus al rendimiento de Vingegaard en esta etapa. Pero no podrá ser.

No contaban en el Visma que Vingegaard llegara a esta crono como líder de la clasificación de la montaña. La victoria del danés en Corno alle Scale, la segunda tras la lograda en Blockhaus, le convertía, con diferencia, en el mejor clasificado de los escaladores. Es decir, tendrá que portar durante la etapa la maglia azzurra que le acredita como tal. Un maillot de un proveedor distinto al que tiene el equipo y que, por tanto, no cuenta con las mismas condiciones que el del equipo.

La victoria de Vingegaard en la etapa del domingo no entraba en los planes de un Visma que no tenía problemas en dejar que los escapados se disputasen la etapa, como desveló uno de sus ciclistas, Victor Campenaerts. «Pensábamos que se lo estábamos regalando a la escapada. Controlarla habría costado mucha energía», apuntó. Sin embargo, fue Decathlon quien hizo el trabajo sucio y Vingegaard aprovechó para llevarse la victoria.

Ese triunfo le llevó a sumar 50 puntos que le ponían con una considerable ventaja como portador de la azzurra y que, a su vez, le impedirían llevar el traje de su equipo para la contrarreloj que se celebrará entre Viareggio y Massa. Aunque para el danés, no parece un problema el verse vestido con una indumentaria distinta a la del equipo para la prueba, puesto que, como señaló el propio Campenaerts, «dice que corrió sus mejores contrarrelojes con el maillot de líder».

De cara a esta contrarreloj, Vingegaard aparece entre los favoritos, junto a especialistas en esta disciplina como Filippo Ganna, que apunta a llevarse el triunfo. Esa pérdida de condiciones aerodinámicas sí que podría ser clave en la pelea por la victoria de etapa, que sería la tercera en la presente edición de la Corsa Rosa, aunque no de cara al gran objetivo de coronarse en Roma como campeón de esta edición y completar así la triple corona, tras los dos Tour y la Vuelta.

El danés es segundo en la general, con una desventaja de 2:24 respecto a Eulalio. Sin embargo, luchará por el triunfo e incluso por acabar al frente de la clasificación tras esta décima etapa. Muy complicado parece que el que se ha posicionado como su principal rival tras las dos primeras etapas de montaña, Felix Gall, vaya a plantarle cara en una prueba contra el cronómetro tan larga.