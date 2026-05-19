La relación de Victoria Federica de Marichalar y Jorge Navalpotro avanza a pasos agigantados. La pareja, que comenzó a finales del pasado año, no ha escondido su historia de amor en ningún momento —pese a que la prima de Leonor siempre ha sido muy discreta a la hora de dejarse ver con sus novios—. Sin embargo, con el empresario madrileño parece que el modus operandi es muy distinto en casi todo.

El lujo al que Victoria Federica no renuncia en su relación

Cuando se descubrió que Victoria Federica tenía un nuevo novio, en poco tiempo los medios destaparon su identidad. Se trataba de Jorge Navalpotro, el hijo de una conocida empresaria de la noche madrileña. Como no podía ser de otra manera, la hija de la infanta Elena —que se codea con la jet set— encontró el amor en un joven muy bien posicionado, con el que ya se ha paseado en lugares donde los paparazzis no se esconden, como en la Feria de Abril de Sevilla o en la Semana de la Moda de París. Además, tanto el uno como el otro ya conocen a sus respectivas familias políticas. Una prueba que da cuenta de que lo suyo va muy en serio.

Precisamente, en los últimos días, la pareja se ha desplazado hasta Sangenjo, donde viajaron para estar junto al abuelo paterno de Victoria Federica, don Juan Carlos I de Borbón —que volverá a Galicia de nuevo a mediados del próximo mes para disputar una nueva serie del Trofeo Xacobeo—, con el que mantiene una excelente relación.

Tras pasar unos días en el noroeste de España, Vic y Jorge regresaron a la capital juntos, aunque no revueltos. Tal y como ha desvelado El Tiempo Justo —el programa presentado por Joaquín Prat—, en el avión no pudieron ir sentados juntos. ¿El motivo? La joven compró un billete en asiento business, mientras que su novio iba en clase turista. Una prueba que da cuenta de que la joven no renuncia a sus lujos bajo ningún concepto.

Lo cierto es que este pequeño detalle no ha pasado desapercibido y vuelve a poner de manifiesto el estilo de vida al que Victoria Federica está acostumbrada desde niña. La influencer, que se ha convertido en uno de los rostros habituales de los grandes eventos sociales y de moda, siempre ha dejado claro que disfruta de las comodidades y de un entorno exclusivo del que no piensa desprenderse. Ni siquiera por amor. Mientras tanto, Jorge Navalpotro parece haberse adaptado sin problema al universo mediático y sofisticado que rodea a la sobrina de Felipe VI, consolidándose poco a poco como una de las personas más importantes en la vida de la joven.