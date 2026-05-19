Ilia Topuria entra como socio inversor en la marca de Rafa Medina: «Representa cómo entiendo la vida fuera del deporte»

El campeón de la UFC Ilia Topuria sigue ampliando su presencia en el mundo empresarial. Tras anunciar acuerdos con marcas de lujo, como Richard Mille, y participar en proyectos vinculados a la defensa personal, el luchador se ha convertido ahora en socio de MR.AB, la firma de moda masculina fundada por Rafa Medina y el empresario Tomás Laso-Argos. La marca, nacida en 2021, se mueve en la corriente del llamado lujo silencioso: prendas atemporales, sin logotipos visibles y con especial atención a los tejidos. Con una propuesta centrada en básicos.

«La familia crece», escribe Rafa Medina en sus redes mostrando una foto junto a Ilia y su socio Tomás. «El luchador se incorpora como inversor de MR.AB», señala y continúa diciendo: «La relación entre Ilia y la marca no nace de una oportunidad, sino de una historia compartida. Antes de convertirse en inversor, ya era parte de ese universo con plena convicción».

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Por su parte, Ilia explica que se une a algo que ya sentía como suyo «porque MR.AB realmente representa cómo entiendo la vida fuera del deporte, porque siempre he creído que hay una forma de hacer las cosas que no se enseña».

Rafa desvela que «con esta incorpración, la firma refuerza su presencia internacional, especialmente en Estados Unidos, consolidando un crecimiento orgánico que ha superado el 1000% en los últimos años».

Ilia Topuria y sus otros negocios más allá de la UFC

La relación entre Topuria y la firma no es nueva. El luchador ya había colaborado con el proyecto anteriormente y mantenía una estrecha relación con Laso-Argos, vinculado desde hace años al mundo de la sastrería a medida. Su incorporación como socio supone ahora un salto estratégico para la empresa, que busca reforzar su proyección internacional.

El movimiento coincide con otro cambio importante en la vida del deportista: su inminente traslado a Estados Unidos, un mercado clave para el crecimiento de la marca. La presencia de Topuria allí podría servir como puente para consolidar la expansión de MR.AB en el país donde la UFC tiene mayor impacto mediático.

Pero la moda no es el único frente empresarial del luchador. En los últimos meses también ha anunciado acuerdos en el universo del lujo, como su relación con la firma relojera suiza Richard Mille, además de su participación en una startup centrada en productos de defensa personal.

A esta diversificación se suma su propio ecosistema de marcas. Topuria ya cuenta con su línea de ropa inspirada en su apodo deportivo y participa en otras iniciativas vinculadas al sector lifestyle, reforzando una imagen empresarial que acompaña a su creciente popularidad internacional.