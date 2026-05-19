La casa de Roberto Leal y su mujer, la periodista Sara Rubio, en Madrid es una de las residencias más llamativas entre los hogares de los presentadores de televisión españoles: un chalet amplio y luminoso valorado en alrededor de 1,9 millones de euros, situado en una de las zonas más exclusivas de Las Rozas, al norte de la capital. Con más de 900 metros cuadrados construidos sobre una parcela de casi 2.600 m², cinco dormitorios, seis baños, jardín, piscina y garaje, esta vivienda combina espacio y comodidad y refleja las prioridades de una familia con ritmo de vida activo y necesidades prácticas.

Así es la casa de Roberto Leal en Madrid

La casa de Roberto Leal y Sara Rubio en Madrid responde a un patrón cada vez más buscado entre los rostros conocidos: amplitud, funcionalidad, luz natural y espacios exteriores bien aprovechados. Lejos de excesos decorativos o decisiones llamativas, la vivienda destaca por su equilibrio entre diseño contemporáneo y comodidad, con una distribución pensada para una familia con niños y vida activa.

Ubicada en una urbanización exclusiva al norte de la capital, la propiedad fue adquirida en 2023. Se trata de una vivienda unifamiliar asentada sobre una parcela de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, con cerca de 1.000 metros cuadrados construidos, repartidos en dos plantas principales. El tamaño es uno de sus grandes puntos fuertes, tanto en el interior como en el exterior, donde el jardín cobra un protagonismo clave.

Distribución amplia y bien organizada

La casa cuenta con cinco dormitorios y seis baños, además de un gran salón, cocina independiente, varias zonas de estar y espacios pensados para el uso diario de toda la familia. La distribución apuesta por estancias amplias y comunicadas, especialmente en la planta baja, donde salón y comedor se conectan visualmente con el jardín gracias a grandes ventanales.

Estos cerramientos de cristal no sólo aportan luz natural durante todo el día, sino que permiten una relación directa entre interior y exterior, algo muy presente en la vivienda. Desde el salón se accede directamente a la zona ajardinada y a la piscina, lo que facilita el uso continuo de estos espacios, especialmente en los meses de buen tiempo.

Interior: tonos claros y líneas contemporáneas

En el interior, la decoración sigue una línea clara y actual. Predominan los tonos blancos, beige y arena, tanto en paredes como en mobiliario, lo que refuerza la sensación de amplitud. La elección cromática es neutra, sin contrastes fuertes, y sirve como base para una decoración sobria y coherente en todas las estancias.

La escalera interior, uno de los elementos más visibles de la vivienda, incorpora barandilla de cristal, un recurso habitual en casas de estilo moderno que ayuda a mantener la continuidad visual entre plantas. Los suelos, en tonos claros y materiales uniformes, refuerzan esa estética limpia y ordenada.

El mobiliario combina piezas funcionales con otras más decorativas, siempre manteniendo una línea sencilla. No hay acumulación de objetos ni excesos ornamentales, lo que permite que la arquitectura de la casa y la luz sean las verdaderas protagonistas.

Cocina y zonas comunes

La cocina, amplia y luminosa, sigue la misma línea estética que el resto de la casa. Muebles de líneas rectas, colores claros y una distribución pensada para el uso diario. Es un espacio práctico, con buena capacidad de almacenaje y superficie de trabajo, concebido como una estancia más dentro del conjunto de la vivienda y no como un espacio aislado.

Las zonas comunes están diseñadas para el uso familiar, con áreas donde los niños pueden jugar y zonas más tranquilas para el descanso. También hay presencia de estanterías y espacios destinados a libros, integrados de forma natural en la decoración.

El exterior: jardín y piscina

El jardín es uno de los grandes atractivos de la casa. Amplio, cuidado y con distintas zonas diferenciadas, permite múltiples usos: juegos al aire libre, comidas exteriores o descanso. La piscina, integrada en el conjunto, se sitúa como un punto central durante el verano y completa una zona exterior muy aprovechable.

La conexión entre la casa y el jardín es directa y constante. Los ventanales correderos permiten abrir completamente el salón al exterior, creando una sensación de continuidad y aumentando la funcionalidad del espacio en el día a día.