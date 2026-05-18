La experiencia más inquietante de Roberto Leal: «Vi a un hombre en mi cocina a través de las cámaras»

Este lunes 18 de mayo, El Hormiguero ha comenzado la semana con uno de los rostros más populares de Antena 3, Roberto Leal. Tras seis años de éxitos en Pasapalabra y El Desafío, el sevillano se lanza a la aventura de publicar su primer libro. El Sótano, que así se titula, estará en librerías el próximo 27 de mayo. Se trata de un adictivo thriller psicológico cuya trama gira sobre una historia de obsesión, vigilancia, mentiras y secretos donde nada es lo que parece. El sevillano se sale así de su habitual faceta amable como presentador y periodista, para sacar su lado más negro, ese que no puede mostrar en los programas que presenta, que suelen ser para todos los públicos.

«¿Cuánto de lo que consideramos privado nos pertenece?», se ha preguntado Leal para definir su primera novela. «Hay mucha gente desconocida que sabe mucho de nosotros sin nosotros saberlo. En una época en la que todos nos preocupamos por la protección de datos, en realidad, estamos muy expuestos y desprotegidos. Y todo es porque hemos normalizado conductas que no deberíamos normalizar», ha continuado diciendo el presentador de Pasapalabra.

La anécdota personal que dio origen a la novela

Leal ha contado que el germen de su novela fue una experiencia personal cuando fue a Correos para enviar un paquete a su madre y le pidieron los datos de ella y de él. «Yo lo dije todo y una señora, maravillosa, detrás de mí, me dijo: Ahora ya sé su dirección y tu teléfono. Si no hubiera sido ella, sino alguien obsesionado conmigo, es el origen de esta historia».

El gran susto de Roberto Leal

A mí me pasó hace poco que, era la una de la madrugada, estaba con mi mujer acostado y saltaron las alarmas. Ha contado también Roberto Leal sobre un incidente que tuvo cuando la compañía a la que ha contratado la seguridad de su casa le llamó por teléfono y le dijo que las cámaras habían detectado «algo blanco» moviéndose por delante de su domicilio. «Yo pensé que era un fantasma», ha dicho el invitado de El Hormiguero para después aclarar que: «Luego se confirmó que había sido una toalla que había colgado en un tendedero y que había pasado por delante de las cámaras. Me meto en la cama y yo me quedé con el runrún y me dio por volver a ver la cámara y dije: Hay un tío en la cocina. Lo veo de espaldas y es alto y grande. Yo no quería decirle nada a mi mujer. No sabía si llamar a la policía, pero paro el vídeo y me doy cuenta de que era yo porque estaba viendo justo cuando bajé a la cocina».