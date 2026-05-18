Parece la mejor opción para dormir profundamente pero los expertos piden no bajar por completo las persianas cuando te vas a dormir y tiene sentido

Los expertos recomiendan que dejar subida la persiana cuando nos vamos a dormir puede tener efectos positivos a la hora de despertar. Todo tiene que ver con que el cerebro requiere algo de luz para despertarse de manera natural y eso puede marcar un punto de inflexión incluso en tu desarrollo diario. También existen en el mercado las nuevas lámparas que regulan la luz para generar un impacto positivo en las personas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre qué hacer con las persianas al dormir y el acto que mejorará tu salud mental y física.

Este es un ejercicio que muchos españoles realizan antes de meterse en la cama después de un largo día de quehaceres: bajar la persiana hasta el último centímetro para que no entre la luz por las mañanas. Este es un hábito constituido por muchas personas, pero años después los expertos en sueño han desvelado que este es un grave error y que incluso puede repercutirte en tu actividad diaria.

Todos sabemos que afrontar un día bien descansado puede ser clave en tu forma de operar en el trabajo, los estudios o incluso las relaciones personales. Dormir al menos ocho horas diarias es lo que se recomienda para tener una buena salud mental y física. La ciencia ha dejado claro que la vida de una persona es mejor cuando está descansada y ahora los expertos dicen que esto también pasa en la forma en la que despiertas. Y para despertar mejor, necesitarás que algo de luz impacte en ti en el primer despertar.

Qué hacer con las persianas al dormir

Tras muchos años de estudio, los expertos aconsejan dejar unos centímetros subidas las persianas porque aporta un beneficio importante para nuestro cerebro. La explicación es que cuando suena la alarma, cuesta más salir del proceso del sueño si la habitación está a oscuras, ya que nuestro cuerpo interpreta que es momento de seguir descansando.

Según estos estudios, el cerebro requiere de algo de luz para despertarse de forma natural y para ello es imprescindible despertar con el impacto de un rayo de sol tras sonar la alarma. Como indican los expertos, esto hará que la persona en cuestión tenga un mejor despertar y pueda iniciar su actividad diaria con una mejor actitud.

Una posible solución

Si bajo ningún concepto estás por la labor de bajar las persianas al irte a dormir, un remedio tecnológico puede ser adquirir uno de los despertadores que, además de hacer sonar una alarma, son capaces de desprender una luz similar a los rayos de sol. De esta forma, esta luz artificial también podrá generar un impacto positivo en la persona a la hora de despertarse. Estas herramientas que han salido al mercado hace escasos meses también ofrecen la opción de regular la luz e incluso de programarla para que salte antes o después de la hora seleccionada.

Sea de una manera u otra, los expertos recomiendan dejar unos centímetros las persianas al dormir para generar un impacto positivo a nuestro cerebro y que tenga un mejor despertar. Esto puede ser clave para desarrollar tu actividad diaria y, ni que decir tiene, que mejorará tu vida a corto, medio y largo plazo.