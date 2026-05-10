¿Qué significa acariciar siempre a los perros, según la psicología? Es una condición de tu cerebro que dice mucho de ti

Acariciar perros con frecuencia no es sólo una reacción espontánea entre los amantes de los animales. Diversos estudios psicológicos han demostrado que este comportamiento puede estar relacionado con rasgos de personalidad, necesidades emocionales y mecanismos biológicos vinculados al bienestar. Por lo tanto, se trata de una conducta con múltiples dimensiones que merece la pena conocer. Uno de los aspectos más destacados es la empatía; las personas que interactúan con perros, incluso cuando no son suyos, tienden a mostrar una mayor predisposición a la conexión emocional y la búsqueda de estímulos positivos. El hecho de acariciar a un animal no requiere lenguaje verbal, lo que facilita una respuesta emocional rápida y directa.

A nivel biológico, diversos estudios sobre la interacción humano-animal han demostrado que acariciar a un perro favorece la liberación de oxitocina, una hormona relacionada con el apego y la confianza, al tiempo que reduce los niveles de cortisol, asociado al estrés. Además, puede disminuir la frecuencia cardíaca, lo que contribuye a una sensación general de calma y bienestar. Por otro lado, el contacto físico cumple una función importante en la regulación emocional al reducir la tensión acumulada y generar una sensación de compañía.

El significado de acariciar a los perros

Un trabajo publicado en marzo de 2026 en la revista Nature, titulado «Effects of human–dog interactions on brain activation» y realizado por Onyoo Yoo, Jin Soo Han y Sin-Ae Park en la Universidad Konkuk, analizó la actividad cerebral de 30 adultos mediante electroencefalografía (EEG) mientras interactuaban tanto con un perro real como con un peluche, bajo diferentes condiciones sensoriales.

Los resultados indicaron que el hecho de acariciar a los perros, especialmente cuando existe contacto visual, incrementa de forma significativa la actividad de las ondas beta y gamma en regiones prefrontales del cerebro. Estas frecuencias están asociadas con la atención sostenida, la concentración y el procesamiento cognitivo. En cambio, este efecto no se observó cuando la interacción se realizaba con un objeto inanimado.

Asimismo, los participantes reportaron sensaciones más intensas de calma y bienestar al acariciar al animal. Este fenómeno se interpreta a través del modelo de «causalidad conductual», según el cual una experiencia positiva genera una respuesta emocional agradable que refuerza la repetición de la conducta y fortalece el vínculo afectivo.

Por otra parte, investigaciones complementarias realizadas en universidades de Estados Unidos, como la Universidad de Florida, señalan que el contacto físico con perros ayuda a regular la presión arterial, reducir la frecuencia cardíaca y disminuir los niveles de cortisol, al tiempo que favorece el aumento de oxitocina, hormona relacionada con el apego y el bienestar emocional.

La experiencia previa juega igualmente un papel importante. Quienes han convivido con animales durante la infancia suelen mantener ese vínculo en la vida adulta, ya que el cerebro asocia este tipo de contacto con sensaciones agradables y de seguridad.

El estudio publicado en Nature aporta evidencia de que la interacción con un perro real genera respuestas cerebrales distintas a las provocadas por estímulos artificiales. Incluso, mediante el método de diferencial semántico (SDM), los investigadores observaron que el estado emocional de los participantes era más positivo en presencia del animal. En conjunto, la psicología y la neurociencia coinciden en que el contacto frecuente con perros activa procesos emocionales, sociales y fisiológicos específicos.

Guía paso a paso

No todos los perros reaccionan igual a las caricias, y lo que para algunos puede ser agradable, para otros puede resultar incómodo o incluso estresante. Por eso, los expertos recomiendan seguir lo que llaman «las 4 P»: previsibles, permitidas, placenteras y productivas.

En primer lugar, las caricias deben ser previsibles. Esto significa que el perro necesita anticipar lo que va a ocurrir para sentirse seguro. Por ello, es importante elegir momentos tranquilos, evitando situaciones de tensión como ruidos fuertes o estados de ansiedad. Cuando el animal está relajado, la interacción suele ser mucho más positiva, incluso con personas que no conocen.

En segundo lugar, deben ser permitidas, es decir, respetar los límites del propio perro. No todos disfrutan del mismo tipo de contacto ni en las mismas zonas del cuerpo, y observar su lenguaje corporal es clave para saber si se siente cómodo o no. En tercer lugar, las caricias deben ser placenteras; algunos perros prefieren caricias suaves, mientras que otros responden mejor a un contacto más firme. Por último, deben ser productivas, ya que también se pueden utilizar como una herramienta para reforzar el vínculo y la educación del perro.