Los veterinarios expertos coinciden: los perros tienen que pasear por zonas verdes pero en España hay un riesgo silencioso que puede ser mortal

Las garrapatas en perros no sólo resultan molestas, sino que representan una amenaza para su salud, ya que pueden transmitir diferentes enfermedades capaces de afectar seriamente su bienestar e incluso poner en riesgo su vida. Si bien se pueden alojar en distintas partes del cuerpo, las más habituales son las orejas, el cuello y el espacio entre las almohadillas. También es frecuente encontrarlas en zonas poco visibles como el pecho, las axilas, las ingles o alrededor del cuello.

Sin duda, la mejor forma de evitar los problemas relacionados con las garrapatas es mediante la prevención. Una de las principales recomendaciones de los expertos consiste en revisar la piel y el pelaje del perro después de cada paseo, especialmente si ha estado en zonas verdes. Asimismo, es fundamental mantener al día las desparasitaciones externas utilizando productos adecuados como collares, pipetas o comprimidos antiparasitarios. Por supuesto, el baño y el cepillado son cruciales.

¡Cuidado al pasear a los perros por las zonas verdes!

#perros #saludcanina #veterinaria @guau_cat **Ojo: este año hay más garrapatas de lo normal‼️** Saber **cómo quitar una garrapata a tu perro correctamente** es clave para evitar infecciones… ¡Pero, también es muy importante la prevención! 🐶 Cómo prevenir garrapatas en perros: ✅ Usa antiparasitarios como collares Seresto o pipetas Advantix. ✅ Evita zonas húmedas, con hierba alta o con ganado. ✅ Aplica repelentes como el Spray de Animally (disponible en el Family Club de Guau&Cat) ✅ Revisa su piel después de cada paseo 🩺 Cómo quitar garrapatas de forma segura: 👉 Siempre que puedas, usa guantes. 👉 Agarra la garrapata lo más cerca posible de la piel y tira recto hacia arriba, sin girar ni retorcer. 👉 Si no estás seguro de haberla quitado bien, consulta con tu veterinario. 👉 Si llevaba tiempo enganchada (o no lo sabes), coméntalo también con un profesional. 👉 Desinfecta bien la zona con un producto seguro para perros. 👉 Deshazte de la garrapata correctamente para evitar riesgos para ti y para tu perro. Parece algo simple, pero una mala extracción puede traer complicaciones. ¿En tu zona también hay más garrapatas últimamente? Cuéntanos desde dónde nos lees👇✨ #garrapatas #perrosfelices @Marta vet & Papi warrior ♬ sonido original – Guau&Cat | Comida natural 🐶🐱

Existen diferentes especies de garrapatas. Algunas habitan principalmente en bosques y zonas de hierba alta, sobre todo en lugares húmedos y sombreados, como bosques de hoja caduca con abundante vegetación; aunque también hay especies que se han adaptado a otros ambientes, incluidos jardines y parques urbanos.

El ciclo de vida de este parásito puede durar entre dos y seis años, pasando por las fases de huevo, larva, ninfa y adulto. En cada una de estas etapas necesita alimentarse de sangre para continuar su desarrollo, aunque tiene la capacidad de sobrevivir largos periodos sin hacerlo.

Cuando se activa, la garrapata permanece esperando el paso de un huésped adecuado. Detecta su presencia gracias al movimiento en la vegetación, el dióxido de carbono y ciertos olores. Entonces extiende sus patas delanteras y se adhiere al pelaje del perro al pasar. Después introduce su aparato bucal en la piel, el cual posee pequeñas púas que facilitan su fijación. Una vez adherida, comienza a alimentarse de sangre.

Síntomas

Los síntomas que provocan las garrapatas en los perros pueden variar según la cantidad de parásitos y el tiempo que permanezcan adheridos a la piel. En muchos casos pasan desapercibidos al principio, aunque existen algunas señales que pueden ayudar a detectar su presencia: rascado constante o lamido excesivo en una zona concreta, pequeños bultos en la piel (parecidos a una verruga), enrojecimiento e inflamación. Es importante tener en cuenta que estos síntomas también pueden confundirse con otras afecciones cutáneas, por lo que se recomienda revisar con frecuencia el pelaje y la piel del perro después de cada paseo.

Cómo actuar

Eliminar una garrapata no es complicado, pero es importante hacerlo con cuidado y paciencia. Si se retira bruscamente, parte del parásito puede quedar incrustada en la piel, aumentando el riesgo de irritación o infección.

Lo primero es mantener la calma y sujetar bien al perro para evitar movimientos repentinos. Utiliza unas pinzas especiales para garrapatas y agarra el parásito lo más cerca posible de la piel. Después, tira suavemente hacia arriba con un movimiento firme y continuo, evitando girarlo o aplastarlo.

Una vez retirada la garrapata, limpia la zona con un desinfectante adecuado y revisa durante los días siguientes si aparece inflamación, enrojecimiento o secreción. Si el perro presenta fiebre, decaimiento o cambios en su comportamiento, acude al veterinario.

Un error bastante frecuente es usar remedios caseros como aceite, alcohol, vaselina o calor antes de extraer la garrapata. Aunque muchas personas creen que ayudan, estos métodos pueden hacer que el parásito libere más saliva y aumente el riesgo de transmitir enfermedades, como la borreliosis o enfermedad de Lyme, causada por una bacteria que puede propagarse por el organismo del perro. Suele afectar principalmente a las articulaciones, provocando inflamación, dolor y, en algunos casos, cojera persistente o dificultades para moverse.