Aristóteles, filósofo griego: «No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque alguien que no tiene amigos es imposible que sea feliz»
Aristóteles, en su «Ética a Nicómaco», afirma que sin amigos nadie elegiría vivir, incluso teniendo riquezas. Una reflexión que insiste en que no son los bienes materiales los que aportan la felicidad. La frase «No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque alguien que no tiene amigos es imposible que sea feliz» resume a la perfección esta idea. Pero no habla sólo de amigos en el sentido estricto de la palabra, sino que utiliza «philia» un término más amplio que también incluye lazos familiares. Por lo tanto, cuando habla de amistad, se refiere a todos los lazos con amigos, pareja y familia.
Según su pensamiento, hay tres tipos de amistad: por utilidad, por placer y verdadera. Las dos primeras son bastante conocidas, ya que se basan en el beneficio o el disfrute que una persona obtiene de la otra. En cambio, la tercera hace referencia a un vínculo más profundo entre individuos que se quieren el bien mutuamente no por lo que pueden obtener, sino por lo que cada uno es en sí mismo. Aristóteles sostenía que los amigos nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, ya que funcionan como un reflejo de nuestras acciones y decisiones. En este sentido, una persona sin amistades carece de ese «espejo» que permite contrastar y corregir su propio comportamiento.
La frase de Aristóteles sobre los amigos
Para el pensador griego, las relaciones humanas eran un elemento esencial en la construcción de una vida equilibrada y virtuosa. El filósofo, considerado una de las figuras más influyentes de la tradición occidental, desarrolló esta idea en sus reflexiones sobre la ética y la virtud. Entendía que el ser humano debía aspirar a la eudaimonía, un concepto que vinculaba la felicidad con el desarrollo moral y el bienestar interior.
Esa búsqueda implicaba el cultivo consciente de cualidades como la generosidad, la amabilidad y la moderación. Aristóteles defendía que los amigos ayudaban a perfeccionar el carácter y a mantener el equilibrio personal. Por este motivo, consideraba que quien vive alejado de relaciones auténticas puede mostrar carencias en elementos fundamentales de la virtud.
Las mejores reflexiones
- «La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad»
- «El alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos»
- «No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto»
- «Tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes»
- «Un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes»
- «En las adversidades sale a la luz la virtud»
- «La historia cuenta lo que sucedió; la poesía lo que debía suceder»
- «Los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad»
- «El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice»
- «Avaro es el que no gasta en lo que debe, ni lo que debe, ni cuando debe»
- «El hombre nada puede aprender sino en virtud de lo que ya sabe»
- «No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho»
- «Así como los ojos de los murciélagos se ofuscan a la luz del día, de la misma manera a la inteligencia de nuestra alma la ofuscan las cosas evidentes»
- «El aprendizaje no es un juego de niños; no podemos aprender sin dolor»
- «Se quiere más aquello que se ha conseguido con muchas fatigas»
- «Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas»
- «Los dialécticos y los sofistas, en sus disquisiciones, se revisten de la apariencia de filósofos»
- «Sólo hay una fuerza motriz: el deseo»
- «El hombre es, por naturaleza, un animal político»
- «Saber es acordarse»
- «Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará»
- «La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto»
- «Es preciso que la filosofía sea un saber especial, de los primeros principios y de las primeras causas»
- «El que posee las nociones más exactas sobre las causas de las cosas y es capaz de dar perfecta cuenta de ellas en su enseñanza, es más sabio que todos los demás en cualquier otra ciencia»
- «No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico»
- «La duda es el principio de la sabiduría»
- «Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta»
- «La naturaleza nunca hace nada sin motivo»
- «El antídoto para cincuenta enemigos es un amigo»
- «Las enseñanzas orales deben acomodarse a los hábitos de los oyentes»
- «Una definición es una frase que significa la esencia de una cosa»
- «La belleza del hombre está no en la sonoridad, o en el significado»
- «La felicidad es el significado y propósito de la vida, la meta general y final de la existencia humana»