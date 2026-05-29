Aristóteles, sobre la verdadera amistad: «Un amigo no es alguien que ocupa un lugar en tu vida, sino alguien que te sostiene cuando todo cambia»

Más de dos mil años después de la muerte de Aristóteles, el filósofo sigue siendo una de las voces más influyentes para hablar de amistad, felicidad y relaciones humanas. «Un amigo no es alguien que ocupa un lugar en tu vida, sino alguien que te sostiene cuando todo cambia». Esta frase resume a la perfección el pensamiento aristotélico, que trata de que la verdadera amistad no depende del interés, la costumbre o la conveniencia, sino de la capacidad de permanecer presentes en los momentos indicados.

Aristóteles y la amistad verdadera

La amistad ocupaba un lugar fundamental en la filosofía de Aristóteles. La obra de ética más importante es Ética a Nicómaco, una obra que el filósofo dedicó a su hijo, al que le puso el mismo nombre que a su padre. En esta obra, Aristóteles defendía que ninguna persona puede alcanzar una vida plenamente feliz sin tener unas relaciones humanas auténticas. Para él, los amigos no eran simplemente compañeros de ocio, sino una parte esencial del bienestar y de la propia identidad humana.

El filósofo distinguía tres tipos de amistad. La primera basada en la utilidad, la segunda en el placer y la tercera en la amistad virtuosa. Esta última era considerada como la más importante porque se construye a través del afecto sincero, el respeto mutuo y el deseo genuino del bien para la otra persona.

Una reflexión actual

Especialistas en psicología social explican que el pensamiento de Aristóteles encaja a la perfección con la actualidad, donde muchas relaciones se construyen a través de las redes sociales y aplicaciones digitales, donde todo es más inmediato, pero menos profundo.

Para Aristóteles, la verdadera amistad se demuestra precisamente en momentos de dificultad, cuando desaparecen los beneficios o las comodidades que muchas veces mantienen ciertas relaciones.

Expertos de universidades como Harvard han recuperado también teorías aristotélicas relacionadas con la reciprocidad, la generosidad y el apoyo mutuo como elementos fundamentales para alcanzar una vida satisfactoria.