Søren Kierkegaard, filósofo danés: «Arriesgarse es perder momentáneamente el equilibrio, no arriesgarse es perderse a uno mismo»
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En una época marcada por la presión social, cobra especial relevancia la reflexión del filósofo danés Søren Kierkegaard: «Arriesgarse es perder momentáneamente el equilibrio, no arriesgarse es perderse a uno mismo». Esta frase ha trascendido el tiempo y se ha convertido en una especie de «mantra» para quienes se enfrentan a cambios personales, profesionales o emocionales.
No se trata de una invitación a la toma de decisiones precipitadas, sino que plantea una paradoja fundamental de la existencia humana: vivir implica asumir la incertidumbre. Muchas elecciones implican salir de la zona de confort, pero también ofrecen la posibilidad de crecimiento. Mientras, evitar constantemente el riesgo puede generar una aparente seguridad, aunque a costa de renunciar a la propia identidad.
La frase de Søren Kierkegaard sobre la vida
En el plano cotidiano, esta idea se manifiesta en decisiones aparentemente simples: cambiar de trabajo, iniciar una relación, mudarse de ciudad o emprender un proyecto personal. Cada una de estas acciones implica un «desequilibrio momentáneo», pero también representan oportunidades de crecimiento y transformación.
En un mundo hiperconectado como el actual, la comparación se convierte en un factor determinante a la hora de tomar decisiones. En este contexto, la frase de Søren Kierkegaard resume una idea básica de la existencia humana: no hay una única forma correcta de vivir, y el riesgo forma parte natural del proceso de construir una vida auténtica.
Ahora bien, los expertos en toma de decisiones advierten que no todos los riesgos son positivos ni deseables. La clave, según señalan, está en la evaluación consciente de las consecuencias y en la capacidad de asumir la responsabilidad. El pensamiento del filósofo danés no promueve la imprudencia, sino la autenticidad frente al miedo.
En definitiva, esta frase no sólo invita a reflexionar, sino también a actuar. Vivir implica moverse constantemente entre la seguridad y la incertidumbre, y aceptar este dinamismo puede ser la clave para una vida más auténtica. En ese sentido, la idea de «perder momentáneamente el equilibrio» es una invitación a vivir con mayor conciencia y autenticidad.
Frases de la vida para reflexionar
- «La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes» (John Lennon)
- «No vivas en el pasado, no sueñes sobre el futuro, concentra tu mente en el momento presente» (Buda)
- «La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad» (Francis Bacon)
- «No recordamos los días, recordamos los momentos» (Cesare Pavese)
- «El corazón tiene razones que la razón ignora» (Blaise Pascal)
- «Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano» (Isaac Newton)»La vida o es una gran aventura o no es nada» (Hellen Keller)
- «Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea» (Benjamin Franklin)
- «El tiempo es aquello que más queremos y también lo que peor utilizamos» (William Penn)
- «Donde hay amor hay vida» (Mahatma Gandhi)
- «Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta» (Ralph Waldo Emerson)
- «La libertad nunca es dada; siempre es ganada» (Asa Philip Randolph)
- «No puedes tener una vida positiva si conservas una mente negativa» (Joyce Meyer)
- «La simplicidad de la vida consiste en ser uno mismo» (Bobby Brown)
- «La buena vida es la que está inspirada por el amor y guiada por el conocimiento» (Bertrand Russell)
- «Se puede matar al soñador, pero no al sueño» (David Abernathy)
- «No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea» (Séneca)
- «El riesgo de una mala decisión es preferible al terror de la indecisión» (Maimónides)
- «La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser» (Ortega y Gasset)
- «Sin música, la vida sería un error» (Friedrich Nietzsche)
- «A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante» (Oscar Wilde)
- «Solo los educados son libres» (Epicteto)
- «La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría» (Thomas Jefferson)
- «Nunca somos tan vulnerables al sufrimiento como cuando amamos» (Sigmund Freud)
- «La violencia es el último refugio del incompetente» (Isaac Asimov)
- «El entorno da forma a las acciones del individuo» (B. F. Skinner)
- «Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla» (Edmund Burke)
- «La duda es uno de los nombres de la inteligencia» (Jorge Luis Borges)
- «El amor al prójimo no conoce límites ideológicos ni confesionales» (Martin Niemoeller)
- «No te rindas, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento» (Mario Benedetti)
- «Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo» (Oscar Wilde)
- «La vida, en realidad, es una calle de sentido único» (Agatha Christie)
- «Teme al hombre de un solo libro» (Santo Tomás de Aquino)
- «Resérvate el derecho a pensar, ya que pensar de mal modo es mejor que no pensar en absoluto» (Hipatia)
- «La razón es también una pasión» (Eugeni d’Ors)