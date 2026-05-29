Søren Kierkegaard, filósofo danés: «Arriesgarse es perder momentáneamente el equilibrio, no arriesgarse es perderse a uno mismo»

En una época marcada por la presión social, cobra especial relevancia la reflexión del filósofo danés Søren Kierkegaard: «Arriesgarse es perder momentáneamente el equilibrio, no arriesgarse es perderse a uno mismo». Esta frase ha trascendido el tiempo y se ha convertido en una especie de «mantra» para quienes se enfrentan a cambios personales, profesionales o emocionales.

No se trata de una invitación a la toma de decisiones precipitadas, sino que plantea una paradoja fundamental de la existencia humana: vivir implica asumir la incertidumbre. Muchas elecciones implican salir de la zona de confort, pero también ofrecen la posibilidad de crecimiento. Mientras, evitar constantemente el riesgo puede generar una aparente seguridad, aunque a costa de renunciar a la propia identidad.

La frase de Søren Kierkegaard sobre la vida

En el plano cotidiano, esta idea se manifiesta en decisiones aparentemente simples: cambiar de trabajo, iniciar una relación, mudarse de ciudad o emprender un proyecto personal. Cada una de estas acciones implica un «desequilibrio momentáneo», pero también representan oportunidades de crecimiento y transformación.

En un mundo hiperconectado como el actual, la comparación se convierte en un factor determinante a la hora de tomar decisiones. En este contexto, la frase de Søren Kierkegaard resume una idea básica de la existencia humana: no hay una única forma correcta de vivir, y el riesgo forma parte natural del proceso de construir una vida auténtica.

Ahora bien, los expertos en toma de decisiones advierten que no todos los riesgos son positivos ni deseables. La clave, según señalan, está en la evaluación consciente de las consecuencias y en la capacidad de asumir la responsabilidad. El pensamiento del filósofo danés no promueve la imprudencia, sino la autenticidad frente al miedo.

En definitiva, esta frase no sólo invita a reflexionar, sino también a actuar. Vivir implica moverse constantemente entre la seguridad y la incertidumbre, y aceptar este dinamismo puede ser la clave para una vida más auténtica. En ese sentido, la idea de «perder momentáneamente el equilibrio» es una invitación a vivir con mayor conciencia y autenticidad.

Frases de la vida para reflexionar