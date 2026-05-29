Las mesas cuadradas tienen los días contados: su sustituto es mucho más práctico y elegante y va a ser la tendencia este 2026

Su sustituto es mucho más práctico y elegante y va a ser tendencia este 2026, las mesas cuadradas tienen los días contados, ante un elemento que es mucho más práctico y elegante. Va a ser la tendencia este 2026, de tal forma que tocará empezar a prepararnos para lo mejor, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de saber qué puede pasar en unas mesas que cambian por completo y que pueden acabar siendo historia.

La llegada de un sustituto mucho más práctico y elegante puede cambiar por completo estas habitaciones que acabarán marcando la diferencia. Una novedad plena que, sin duda alguna, puede darnos más espacio o visualizar este espacio de manera que podremos conseguir un plus de buenas sensaciones. Esta casa que queremos redescubrir en forma de una serie de peculiaridades que le añadimos un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Son tiempos de aprovechar un espacio al máximo y hacerlo con la llegada de una herramienta esencial, una buena inversión en una mesa especial que se adapte a nuestro espacio puede marcar la diferencia.

Tienen los días contados las mesas cuadradas

En el Feng Shui lo cuadrado es algo de lo que deberemos huir. Las puntas son elementos que no dejan fluir la energía y pueden actuar como bloqueadores de la energía. Un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Estas jornadas en las que realmente tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades esenciales que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días plagados de actividad.

La casa es nuestro refugio, este elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Con algunas novedades que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de prepararse para dar por finalizada esta mesa cuadrada.

Daremos paso a una tendencia que llega para quedarse y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta nueva forma de tener una mesa en el comedor o en la cocina que deje ser cuadrada puede ser una novedad importante.

Es tendencia este 2026 el sustituto de las mesas cuadradas

Las mesas de este tipo son tendencia. En una casa donde el espacio es reducido o queremos crear la sensación de tener más sitio, es esencial buscar soluciones imaginativas como esta. Sin duda alguna, una de las opciones más recomendables que deberemos tener en mente.

Los expertos de Demarques especialistas en muebles y decoración nos dan ideas y enseñan a colocar una mesa redonda de tal forma que conseguiremos sacarle el máximo partido. Sin perder de vista lo que supone este tipo de elemento:

Analiza el espacio disponible. Antes de comenzar a decorar, evalúa el tamaño y la distribución del comedor:

Habitaciones pequeñas: Opta por una mesa de diámetro reducido (90-120 cm) y muebles compactos.

Espacios amplios: Una mesa redonda de mayor diámetro (140-180 cm) puede convertirse en el punto focal del comedor.

Consejo: Deja un margen de al menos 90 cm entre la mesa y las paredes u otros muebles para facilitar el movimiento.

Selecciona las sillas adecuadas. Las sillas de comedor deben complementar tanto el diseño de la mesa como el estilo del comedor.

Sillas tapizadas:

Ideales para estilos clásicos o elegantes. Añaden un toque de sofisticación y comodidad.

Sillas minimalistas:

Perfectas para comedores modernos. Busca diseños en materiales ligeros como el metal o el plástico.

Sillas con respaldo de madera o ratán:

Aportan calidez y se adaptan a estilos rústicos o bohemios.

Tip de diseño: Si tienes una mesa redonda extensible, elige sillas apilables o plegables para acomodar a más personas sin ocupar demasiado espacio.

Crea un punto focal con la iluminación

Una lámpara bien elegida puede transformar completamente el aspecto de tu comedor.

Lámparas colgantes: Coloca una lámpara de techo justo encima de la mesa. Asegúrate de que sea proporcional al tamaño de la mesa para equilibrar el espacio.

Luz cálida: Fomenta un ambiente acogedor para comidas y reuniones.

Diseños modernos o vintage: Adapta la lámpara al estilo general del comedor.

Nota: La distancia ideal entre la lámpara y la superficie de la mesa es de 75-90 cm.

Añade una alfombra para delimitar el espacio

Colocar una alfombra bajo la mesa es una excelente manera de definir visualmente el comedor, especialmente en espacios abiertos.

Forma y tamaño: Una alfombra redonda refuerza la estética circular, pero también puedes optar por una rectangular.

Material: Elige materiales resistentes y fáciles de limpiar, como polipropileno o lana.

Tamaño: Asegúrate de que la alfombra sea lo suficientemente grande para que las sillas queden dentro incluso al desplazarlas.

Decora la mesa con elementos sencillos y funcionales

Una mesa de comedor redonda no necesita decoraciones recargadas. Aquí algunas ideas:

Centro de mesa: Un jarrón con flores frescas o un bol de frutas aporta frescura y color.

Velas: Perfectas para crear un ambiente íntimo en cenas especiales.

Manteles individuales: Usa diseños simples para no saturar el espacio visual.

Tip decorativo: Si usas una mesa redonda extensible, opta por accesorios que puedas mover fácilmente cuando la mesa esté extendida.

Incorpora muebles auxiliares. Complementa el comedor con piezas funcionales que también aporten estilo:

Aparadores: Ideales para almacenar vajillas o cubertería.

Estanterías: Añaden carácter y son perfectas para exhibir libros o decoración.

Carros de bar: Una solución versátil para servir bebidas o almacenar utensilios adicionales.