Cómo se cuida Luis Enrique para estar en forma: cuál es su rutina, qué deportes practica, qué dieta sigue..

Luis Enrique es el entrenador de moda en el fútbol mundial y tiene una cita con la historia este sábado 30 de mayo en la final de la Champions League que PSG y Arsenal disputarán en el Puskas Arena de Budapest. El entrenador asturiano puede levantar su tercer título en la máxima competición europea y ser el único, junto a Zidane, en enlazar dos títulos en la era moderna del torneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Luis Enrique y las rutinas que seguirá antes de la final de la Champions League.

Luis Enrique Martínez (Gijón, 8 de mayo de 1970) está a día de hoy considerado como el mejor entrenador del mundo después de lograr la pasada temporada la primera Champions League de la historia del PSG y este año estar ante la posibilidad de ganar el segundo título consecutivo en la máxima competición europea. El club parisino se enfrenta este sábado a las 18:00 horas contra un Arsenal, que viene de proclamarse campeón de la Premier League y que buscará el primer título de su historia.

Luis Enrique ha conseguido crear una máquina perfecta en el PSG con un estilo definido que se basa en una constante presión tras pérdida, salida del balón jugado desde atrás y una gran apuesta por el fútbol ofensivo. Su buen hacer le ha hecho ganarse el aplauso de la crítica después de también sacar la mejor versión del Barcelona post Pep Guardiola, con el que ganó la última Champions League del club en el año 2015.

Cuántos años tiene Luis Enrique

Luis Enrique tiene 56 años y, pese a que colgó las botas en 2004, sigue manteniendo un físico privilegiado gracias a una buena alimentación y una rutina diaria muy marcada que consiste en entrenamientos en ayunas, una dieta rica en proteínas y la práctica de deporte como la bicicleta.

¿Qué deportes hace habitualmente Luis Enrique

Luis Enrique es un devoto de la bicicleta y es el deporte que siempre ha realizado después de colgar las botas. Tras retirarse del fútbol, corrió el maratón de Nueva York, Ámsterdam y cuando bajó de las tres horas en Florencia dejó de realizar esta práctica. También ha hecho algún IRONMAN y ha participado en la edición de la Titan Desert, el Tour de Francia del cross.

La dieta que sigue Luis Enrique

Luis Enrique sigue una dieta rica en proteínas e incluso ha llegado a confesar que ha comido una docena de huevos en un día. El entrenador del PSG cuida su alimentación y la combina con algún ayuno largo durante la semana. El técnico asturiano se apodera del arte de desayunar cuando le apetece y lo habitual es realizar una ingesta mínima durante las cenas.

Los entrenamientos en ayunas de Luis Enrique

Luis Enrique suele realizar entrenamientos en ayunas cuando el tiempo se lo permite y tiene como hábito realizar movimientos o estiramientos constantes cada media hora para mantener su actividad constante. También practica lo que se denomina grounding, que consiste en la conexión directa con la tierra caminando descalzo. Lo suele hacer en el campo de entrenamiento del PSG.