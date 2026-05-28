Golpe definitivo a España en Estados Unidos por los recortes a las renovables. El Gobierno de Donald Trump ha recomendado a su Tribunal Supremo que rechace el último argumento jurídico que tenía el Ejecutivo de Pedro Sánchez para seguir con los impagos a las renovables, que en Estados Unidos ascienden ya a más de 700 millones de euros.

El Gobierno de Estados Unidos ha recomendado formalmente a su Tribunal Supremo que rechace la petición presentada por España para revisar las sentencias que permiten ejecutar en suelo norteamericano los laudos arbitrales dictados a favor de inversores perjudicados por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.

La posición del Ejecutivo estadounidense ha quedado plasmada en un escrito de 28 páginas presentado por el Solicitor General, máxima autoridad jurídica que representa al Gobierno federal ante el Tribunal Supremo, y se produce dentro de un caso del fondo Blasket contra España. Blasket está canalizando buena parte de las denuncias contra España por los impagos a las renovables.

La recomendación remitida al Supremo concluye que «la petición de cerciorari debe ser denegada». En este sentido, considera que el recurso promovido por la Abogacía del Estado española «no reúne las condiciones necesarias para que el Supremo asuma la revisión de las sentencias que condenan a España al pago de los laudos».

El procedimiento judicial se encuentra ya en la última fase posible dentro de la jurisdicción estadounidense. Tras sufrir siete derrotas en los tribunales federales, España solicitó al Tribunal Supremo que le concediese una exención apelando a la «inmunidad soberana» como medida para evitar el pago de los laudos y el embargo de bienes o activos de España en el país. Los fondos han puesto sus ojos en el próximo Mundial de fútbol y en los ingresos y pagos de la Selección y la Federación de fútbol durante el campeonato.

El escrito del Solicitor General apunta que los argumentos presentados por la Abogacía del Estado son esencialmente procesales, pero no afectan a la cuestión de fondo y a los fundamentos de derecho que, en última instancia, avalan totalmente la postura de las empresas acreedoras.

Uno de los elementos centrales del escrito se centra en recordar que «España otorgó un consentimiento incondicional a los resultados de eventuales procedimientos de arbitraje internacional, al estar sujeta al artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía, que da pie a este tipo de mecanismos de resolución de controversias».

Señala también el Solicitor General que las obligaciones asumidas con la firma de dicho tratado de derecho internacional no pueden quedar sin efecto mediante la invocación de normas internas posteriores que ha defendido España apelando a la posición de la Comisión Europea sobre estos laudos.

Hay que recordar que el Gobierno de España ha defendido siempre que los impagos a las renovables estaban apoyados por la Comisión Europea ya que los consideraba ayudas de Estado. Ese ha sido otro de los argumentos claves de España, que ahora desestima también el miembro del Gobierno de Trump.

El gobierno estadounidense invoca expresamente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y subraya que «un Estado no puede utilizar su legislación interna como justificación para incumplir los compromisos internacionales que ha aceptado libremente».

El informe señala que el argumento empleado por España sobre arbitrajes intraeuropeos «constituye, precisamente, el tipo de razonamiento que la Convención de Viena impide utilizar para eludir obligaciones convencionales previamente adquiridas».

Ahora el Supremo de Estados Unidos tiene que decir la última palabra. Según fuentes de los fondos acreedores, suele seguir la línea del Solicitor General. Si es así, algo que se espera para antes de agosto, quedará totalmente cerrada la última vía de recurso disponible para España en territorio estadounidense, consolidando de manera definitiva la posibilidad de ejecutar los laudos reconocidos por parte de los tribunales federales. Los embargos de bienes españoles en EEUU podrán empezar de manera ya legal y definitiva.