Pedraz investiga al íntimo de Sánchez y a Leire porque sospecha que amañaron contratos de Correos para pagar la cloaca del PSOE

El auto del juez Santiago Pedraz conecta la presunta trama de corrupción en Correos dirigida por Juan Manuel Serrano —una de las figuras más influyentes del sanchismo— con la financiación de las operaciones criminales de Leire Díez contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil. Según la resolución judicial, la investigación abarca «transacciones económicas objeto de investigación» por un «elevado importe» que habrían servido para costear la estructura criminal del PSOE.

Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, posteriormente jefe de gabinete en La Moncloa y presidente de Correos entre 2018 y 2023 —cargo al que llegó tras la llegada del PSOE al Gobierno—, representa la perfecta simbiosis entre poder político y control de empresas públicas que caracteriza al sanchismo. Su salida de Correos en 2023 se produjo tras una etapa de críticas por la gestión económica de la empresa pública, pero su peso político dentro del entorno presidencial se mantuvo intacto. Serrano ha sido siempre una figura de confianza absoluta para Sánchez, con capacidad de influencia en la estructura interna del partido y en la toma de decisiones estratégicas.

OKDIARIO adelantó hace seis meses que la UCO había abierto una investigación sobre irregularidades en contratos públicos durante la presidencia de Serrano en Correos, periodo en el que la empresa acumuló pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros. Entre las operaciones investigadas destaca la adquisición del 51% de Rangel Expresso por 11 millones de euros en abril de 2019, así como el polémico contrato de 2 millones con la consultora Sortis, vinculada al empresario Israel Pilar de la órbita de la trama Koldo. Correos se convierte así en una pieza clave para entender cómo se financiaron las cloacas del PSOE.

Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana, el magistrado señala en su auto que «aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal». La cronología es reveladora: Díez accede a Correos en febrero de 2022 gracias a Serrano, permanece hasta principios de 2024, y coincidiendo con su salida se intensifican los pagos del PSOE para sus operaciones criminales —4.000 euros mensuales según el auto—.

La investigación de Pedraz establece que los «pagos sospechosos del PSOE a Díez y otras personas» para «campañas de desinformación contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad» se financiaron mediante un sistema que incluía contratos públicos irregulares en empresas como Correos, donde Serrano tenía capacidad de maniobra total. El juez considera que esta estructura habría utilizado fondos públicos para costear actividades criminales dirigidas a proteger los intereses del partido gobernante y del propio Pedro Sánchez.