Puerta Grande para Urdiales y oreja de peso para Roca Rey en la Corrida de la Prensa

La tradicional Corrida de la Prensa devolvía a Las Ventas una de las imágenes más esperadas de la temporada: el regreso de Roca Rey tras la dura cogida sufrida en la Feria de Abril de Sevilla. Madrid recibía de nuevo al peruano en una tarde cargada de expectación con la presencia del Rey Felipe VI. Roca Rey compartía cartel con Diego Urdiales y el mexicano Bruno Aloi, que confirmaba alternativa ante los toros de Juan Pedro Domecq.

Entre el ambiente de acontecimiento y la responsabilidad de volver a pisar el ruedo venteño, la corrida dejó pasajes de entrega, oficio y emoción en un festejo marcado por el peso del regreso y la mirada puesta en la recuperación del torero limeño.

Gran tarde para Diego Urdiales que dejó dos grandes faenas cortando una oreja en cada toro de su lote; Roca Rey cortó una oreja al quinto y Aloi no tuvo opciones.

Abrió la tarde Bruno Aloi saludando al primero por ajustadas medias verónicas junto a tablas. El mexicano se empleó también en el tercio de varas y posteriormente firmó un gran quite por tafalleras. En banderillas destacó Jesús Mejías con un par de mérito.Tras la ceremonia de confirmación de alternativa, brindó al Rey su faena y comenzó en los medios por el pitón derecho, dejando una primera serie de buen trazo. Sin embargo, el animal fue apagándose poco a poco y terminó por pararse, reduciendo las opciones del torero. Tampoco estuvo acertado con la espada y, tras varios pinchazos, logró finalmente descabellar.

Recibió al segundo Urdiales por un gran ramillete de verónicas.

Roca Rey dejó un gran quite por chicuelinas y tafalleras rematando por una media verónica con mucho gusto. El riojano brindó la faena al Rey Felipe VI y empezó por la diestra dejando un par de series excepcionales. La faena caló en los tendidos de principio a fin. Continuó por muletazos hondos aprovechando la buena embestida del animal. Finalizó con una gran estocada y recibió una oreja.

Continuó Roca Rey saludando al tercero de la tarde por medias verónicas. El peruano se empleó en el caballo y posteriormente firmó un vibrante quite por gaoneras que levantó las palmas de los tendidos. Brindó la faena al Rey Felipe VI y comenzó de rodillas, a pies juntos, por estatuarios. La labor mantuvo dividido al público por la colocación del diestro, siempre muy encima del animal. Dejó tandas ligadas por ambos pitones, aunque el toro careció de repetición y transmisión, lo que impidió que la faena terminara de romper. Cerró de una gran estocada, pero el público guardó silencio.

Llegó el cuarto, con el que Diego Urdiales estuvo soberbio. Lo recibió con gusto a la verónica, dejando pinceladas de gran temple. Al animal le costó emplearse en el tercio de varas, aunque el riojano volvió después a los medios para estirarse nuevamente con el capote. Brindó la faena al público y comenzó junto a tablas, con una pierna flexionada, en un inicio de gran personalidad. El toro tuvo transmisión y Urdiales lo aprovechó para construir una faena ligada y medida, cuidando cada muletazo de principio a fin. El riojano rubricó su actuación con una gran estocada y fue premiado con una oreja, lo que le permitió salir por la Puerta Grande.

Siguió la tarde Roca Rey con el quinto, al que saludó a la verónica. También destacó Bruno Aloi con un quite por chicuelinas de buen gusto. El peruano brindó al público y comenzó la faena de rodillas, en los medios, toreando en redondo y pasándose al animal muy cerca, con remates por alto de gran impacto. La labor fue creciendo poco a poco en intensidad y emoción, cimentada sobre series de gran valor. Destacó especialmente al natural, por donde dejó los pasajes más templados y de mayor profundidad de toda la faena. Le falló la espada en el primer intento, aunque logró rematar al segundo y fue premiado con una oreja.

Cerró la tarde de su confirmación Aloi ante un sexto que pasó desapercibido en el capote. Le costó emplearse en varas llegando a partirla. Se empleó en banderillas y dejó un buen par Pablo Gallego. Brindó el mexicano a Isabel Díaz Ayuso y empezó la faena probando al animal por ambos pitones. No tuvo muchas opciones ya que al animal le faltaba mucha entrega. Decidió abreviar, tras el segundo intento lo consiguió. Fue silenciado de nuevo.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Corrida de la Prensa.

Decimoctavo festejo de la Feria de San Isidro 2026.

Lleno de “No hay billetes”.

Toros de Juan Pedro Domecq

Diego Urdiales: oreja y oreja.

Roca Rey: silencio y oreja

Bruno Aloi: silencio y silencio