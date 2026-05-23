Diego Ventura y Andy Cartagena cortan una oreja en una buena tarde de rejones

Madrid se vistió de gala para la tradicional corrida de rejones. Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza trenzaban el paseíllo ante toros de la ganadería salmantina de Ángel Sánchez y Sánchez mientras Las Ventas lucía, por novena vez en la feria, el cartel de «No hay billetes».

Andy Cartagena abría cartel ante un buen toro de Benidorm, al que recibió con gusto a lomos de Baena. El rejoneador dejó quiebros y piruetas muy ajustadas en la cara del animal, conectando pronto con los tendidos. Más tarde, sobre Cartago, colocó banderillas al violín de gran exposición que levantaron al público de sus asientos. Culminó su actuación de un certero rejón de muerte y fue premiado con una vuelta al ruedo, después de que la petición de oreja no fuera concedida.

1️⃣| Vuelta al ruedo tras petición para 𝗔𝗡𝗗𝗬 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔𝗚𝗘𝗡𝗔. Silencio para el de 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐒𝐚́𝐧𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐲 𝐒𝐚́𝐧𝐜𝐡𝐞𝐳.#LasVentas #SanIsidro2026 pic.twitter.com/k1nySq4v6l — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) May 23, 2026

Diego Ventura no encontró opciones ante el segundo toro de la tarde, un animal de escasa fuerza y muy limitado de condiciones. Lo recibió a portagayola con decisión y temple, tratando después de construir una faena a base de esfuerzo y entrega. Sin embargo, las continuas caídas del toro impidieron cualquier lucimiento. Ante la falta de posibilidades, el rejoneador optó por abreviar. Mató con efectividad y fue silenciado.

Guillermo Hermoso de Mendoza dejó una faena sobria, templada y de alto nivel al tercer toro de la tarde. Dejó buenos momentos con su caballo Ecuador, colocando banderillas cortas que animaron los tendidos. Poco a poco, el animal fue a menos y cerró su faena a lomos de Berlín y Quemarropa, con los que dejó buenos pares. Remató con un rejón de muerte contrario que tuvo que hacer uso del descabello.

El cuarto toro de la tarde ofreció muchas opciones a Andy Cartagena. Tuvo ritmo y una embestida que permitió el lucimiento del rejoneador, especialmente a lomos de Cartago, con momentos de buen ajuste y vistosas banderillas al violín. La faena mantuvo siempre la emoción y terminó de calar en los tendidos con las cortas sobre Pintas. Cerró de un certero rejón de muerte y paseó una oreja.

Diego Ventura dejó una gran faena al quinto toro de la tarde. Firmó un notable tercio de banderillas sobre Quirico, continuando después con varios pares muy ajustados a tablas que animaron los tendidos. Los momentos de mayor emoción llegaron a lomos de sus míticos caballos Lío y Bronce, con los que arrancó fuertes ovaciones del público. Remató la labor con banderillas cortas y un certero rejón de muerte que le valió una oreja.

Cerró la tarde Guillermo Hermoso de Mendoza con una faena de mucho temple y limpieza al sexto de la tarde. Empezó la faena a la puerta de chiqueros a lomos de Jíbaro dejando un buen recibo. Mendoza puso mucho esfuerzo en su actuación, pero lamentablemente el toro fue a menos y no le dio muchas opciones de lucimiento. Destacaron tres rosas finales de mucho gusto. Puso punto final a la tarde con un buen rejón de muerte.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de rejones. Decimocuarto festejo de la Feria de San Isidro 2026. Toros de Ángel Sánchez y Sánchez. Lleno.